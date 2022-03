Yalitza Aparicio y SuperHolly han causado mucha polémica en los últimos días y generaron un gran vínculo, pues además comparten profesión.

Recordemos que esta semana Yalitza Aparicio y SuperHolly revelaron que harían una colaboración juntas.

Este jueves, tanto Yalitza Aparicio como SuperHolly, publicaron contenido en conjunto a través de sus respectivos canales en YouTube.

La actriz oaxaqueña, optó por hacer partícipes a sus seguidores, al pedirles una serie de preguntas, que contestaron este jueves en la plataforma de videos.

Por su parte, SuperHolly publicó un clip junto a la protagonista de ‘Roma’, titulado ‘Hablemos de educación con Yalitza Aparicio’.

Sin duda, esto causó mucha emoción entre sus seguidores, ya que parecen ser dos mujeres con culturas totalmente diferentes.

Sin embargo, tienen más en común de lo que el público se imaginó.

Yalitza Aparicio y SuperHolly comparten profesión

Yalitza Aparicio y SuperHolly comparten carrera, pues las dos son maestras.

La mexicana era profesora de preescolar, antes de dedicarse a la actuación, por su parte, SuperHolly da clases de inglés en internet.

Yalitza Aparicio y Superholly (Twitter/@superholly)

Ante esta premisa, Yalitza Aparicio y SuperHolly compartieron algunas de sus impresiones sobre la docencia y sus más divertidas anécdotas.

Yalitza Aparicio habló sobre el amor que tiene a su profesión: “Sí tienes que tener una pasión por enseñar, realmente tienes que tener esa vocación”, dijo.

Posteriormente señaló que el gusto por la docencia es evidente.

“Los que ya han pasado por esos niveles de educación, se han encontrado con esos maestros que amas intensamente”, aseguró Yalitza Aparicio.

“Y dices ‘ay, yo quisiera ser como él’, pero también te encuentras con maestros que dices ‘ah… ¿es en serio?’”, continuó.

Por su parte SuperHolly expuso que: “más allá de su profesión es una convicción; ayudar a la gente, inspirar”.

Asimismo, la creadora de contenido reconoció a los maestros que dan clases en modalidad presencial.

“Que difícil tener una audiencia, yo acá en YouTube es como ‘bueno, si no te gusta, no me veas, bye”, declaró la influencer.

Hablaron también sobre sus maestros favoritos y experiencias en su etapa escolar.

Finalmente, la youtuber reconoció el talento y experiencia de Yalitza Aparicio.

“Nada más que añadir, esta mujer es una fuente de sabiduría”, expresó SuperHolly para concluir, quien se dijo agradecida en todo momento por poder platicar con Yalitza Aparicio.