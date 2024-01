Agradecido porque lo defendió de su mamá y de las autoridades, Tekashi 69 regaló a Yailin La Más Viral un lujoso auto, lo que confirma que siguen juntos.

Como te informamos en SDPnoticias, Yailin La Más Viral defendió a Tekashi 69 de su mamá Wanda Díaz, de edad desconocida, quien lo acusó de violencia de generó.

Razón por la que el rapero fue detenido, pero recuperó su libertad debido a que Yailin La Más Viral negó que éste la violente en su relación aún cuando existen videos.

De acuerdo con la pareja, sus peleas son estrategia publicitaria, contrario a lo que asegura Wanda Díaz, quien dice no solo ha agredido a la cantante también a ella.

Yailín la más viral y Tekashi 6ix9ine (Instagram | @yailinlamasviralreal)

Yailin La Más Viral y Tekashi 69 siguen juntos y él le regaló un carro para confirmarlo

Debido a que Tekashi 69 recuperó su libertad, regaló a Yailin La Más Viral un auto que confirma siguen juntos pese a escándalos y habladurías.

Yailin La Más Viral, de 21 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram el video del momento en que Tekashi 69, de 27 años de edad, la sorprendió con el regalo de cuatro ruedas.

Nada menos que un McLaren 720S en color blanco cuyo precio en México es de aproximadamente 6 millones 200 mil pesos mexicanos.

Al respecto, la cantante de República Dominicana escribió: “Gracias mi baezzz, te amo. A pesar de nuestras altas y bajas siempre estás ahí para mí”.

Critican a Yailin La Más Viral por aceptar regalos de Tekashi 69

Como era de esperarse, a fans de Yailin La Más Viral no les gustó que la cantante volviera con Tekashi 69 y mucho menos que le siga aceptando regalos que aseguran no lo son.

“¿A la cuanta trompa es que a uno le regalan algo así? Es pa’ saber”, “Lo que tenían que regalarte era una cirugía de cerebro”, “Y de que sirve ese regalo si se lo van a quitar en la siguiente pelea”,

“Tekashi: Si me defiendes en la Corte te regalo una lipo y un carro... Yailin : no se diga más”, “Nunca he visto caer a una mujer tan bajo con Yailin. Todo por plata y marketing”, expresan.

Cabe señalar que Yailin La Más Viral hace unos días dejó el hospital al que ingresó para quitarse los implantes de seno y de pasó realizarse una liposucción, procedimientos estéticos que le pagó su novio Tekashi 69.