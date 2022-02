A un día de haber sido atacada en redes sociales por fans de ‘La bichota’, la novia de Anuel AA vuelve a pasara mal, ¿lo nuevo? Yailin La Más Viral abandona transmisión en vivo al escuchar canción de Karol G.

Verás, aunque Anuel AA está dejando claro que su relación con Karol G es cosa del pasado y que sus ojos y su interés hoy están puestos en Yailin La Más Viral, hay gente que aún no lo entiende.

Entre esa gente está Kika, la amiga de Yailin La Más Viral, quien recientemente le hizo pasar una mal rato a la novia de Anuel AA en redes sociales.

Resulta que ambas acordaron encontrarse en Instagram Live, donde las cosas terminaron mal y es que a Kika le pareció buena idea escuchar, mientras comía y platicaba con su amiga, la canción “Mami” de Karol G y Becky G.

Por supuesto, Yailin La Más Viral se molestó y de inmediato abandonó la transmisión en vivo, lo que no pareció importarte a Kika, quien bailaba y seguía comiendo.

Se burlan de Yailin La Más Viral

El incómodo video rápidamente tomó fuerza por lo que gente le pidió a originaria de República Dominicana dejar de hacer lives ya que siempre aparece el nombre de Karol G y le echa a perder el momento.

“Ay pobre mujer ya debería dejar de hacer lives, siempre le pasa algo”, “Se va a tener que mudar de planeta”, “A la amiga le preocupaba más comer”, “Que bueno tener una amiga así”, “Con canciones tan buenas quién se va a resistir”,

“Qué tormento para esa mujer, no es vida”, “Con coas así..¿vale la pena una relación con Anuel?”, “Con amigas como esas no hacen falta enemigas”, “La canción no es lo que asusta sino su manera de comer”, le expresan.

Yailin La Más Viral (@yailinlamasviralreal/Instagram )

Karol G y Becky G presentan su canción “Mami”

Por otra parte, si aún no haz escuchado la canción “Mami” de Karol G y Becky G acá te lo presentamos. Este tema se lanzó dos semanas atrás y es el segundo trabajo de estas chicas que se unieron por primera vez en un tema de Mau & Ricky.

“Mami”, el tema escrito por Ovy, Becky G, Karol G y Elena Rose, pretende convertirse en un himno de empoderamiento y positivismo.