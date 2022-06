El nuevo conductor de La Academia 2022, el cantante Yahir ha pedido a su público no le tiren hate sin antes ver como es que será su trabajo.

En el marco de la conferencia de prensa que se dio ante el próximo estreno de La Academia 2022 este domingo 12 de junio, Yahir habló de su incursión en la conducción.

Esto conforme a las críticas y el hate que ha salido en redes sociales en donde antes del estreno de La Academia 2022, Yahir ya ha recibido varios comentarios.

Yahir (@vengalaalegriatva / Instagram )

Así responde Yahir al hate que la han tirado por conducir La Academia 2022

En palabras de Yahir, quien conducirá La Academia 2022, pidió que no le tiren hate sin antes ver cómo es que será su trabajo.

Por lo que al igual que Lolita Cortés quien minutos antes opinó que era “estupido” tirarle hate a Yahir sin todavía emitirse La Academia 2022, el cantante habló del tema.

A lo que Yahir dijo que en un principio La Academia para él fue el inicio de una nueva oportunidad de vida, ya que como ex alumno de la primera generación aprendió de lo que se trata trabajar en el medio

“En esta casa, en este foro, en La Academia, para mi fue la oportunidad de mi vida, me cambió la vida conocí una manera de trabajar diferente, una manera de disciplina, esfuerzo, de trabajo y de crítica ruda” Yahir

Ante esto Yahir se dijo agradecido de hoy formar parte del equipo de La Academia 2022, mismo que desde que llegó para ser el conductor le han echado porras.

“Es un honor para mi formar parte ahora de este equipo., un equipo maravilloso que no ha hecho otra cosa más que echarme porras”. Yahir

Por lo que pese a las críticas que se han dado, el cantante Yahir hoy conductor de La Academia 2022 dijo estar dispuesto a tomar el reto y aprender del mismo.

“Si es algo nuevo para mi, pero soy un hombre de retos, un hombre de carácter, soy un hombre fuerte, que me gusta la disciplina, me gusta trabajar, me encanta trabajar y me encanta aprender”. Yahir

A lo que se refirió que como el nuevo conductor de La Academia 2022, Yahir asegura estar enfocado y dispuesto a darlo todo.

En donde a pesar de las críticas y el hate que le han tirado sin aún estrenarse como el conductor de La Academia 2022 no lo va hacer tirar la toalla.

“A ninguno de los proyectos por más grandes que me parezcan les he dicho que no, entonces cuando está en el corazón, cuando no lo quiere hacer, se enfoca y se visualiza ahí yo creo que hay que hacerlo” Yahir

Por lo que Yahir refrendo que al estar saliendo de su zona de confort ya es un logró, pero en donde al parecer a nadie tiene contento.

Debido a la hipocresía que se da, en donde primero te echan porras y te dicen “tu puedes”, pero cuando lo haces te tiran hate.

“Entonces el estar tirando la crítica o el hate, como lo dijo Lolita, yo creo que no hay que tirar la oportunidad, porque muchas veces dicen no salte de tu zona de confort y es mensaje que te llega en redes cada vez que las abres, ‘has esto, has el otro’, puras cosas positivas y una vez que lo haces dicen ‘no, no es para eso, no sirve para eso’” Yahir

Aunque ante el hate que ha recibido Yahir aseguró no doblegarse, por lo que apuntó que él dará lo mejor de sí siendo el conductor de La Academia 2022.