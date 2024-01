La actriz Erika Buenfil anda en Japón vacacionando junto a su hijo Nicolás Zedillo Buenfil ; sin embargo, tras el sismo de Año Nuevo este 1 de enero 2024, no ha publicado nada.

La ausencia de Erika Buenfil en redes sociales alertó a sus fans pues este lunes en el centro y oeste de Japón se reportó un sismo magnitud 7.6, lo que provocó a la vez, una alerta de tsunami.

Según la alerta del gobierno de Japón, las olas de tsunami alcanzarían hasta los 5 metros de altura por lo que pedían a la población refugiarse en terrenos elevados.

¿Dónde está Erika Buenfil? Tras sismo en Japón sus fans se preocupan por su ausencia

En las últimas historias de Erika Buenfil en Instagram, la actriz revela que el lugar que estaba visitando en ese momento era Akihabara en Tokio, junto a su hijo Nico de 19 años de edad.

Ahí, la actriz de 60 años confiesa que ella quería irse a echar unas hamburguesas a McDonald’s, pero sus acompañantes no la secundaron y terminaron visitando Mos Burger.

Donde compró un paquete de One Piece, “llevó muchas cositas que no sé qué son, pero llegando a México me caerá el 20″, dijo la actriz entre sonrisas porque se sentía muy contenta en fin de año.

Erika Buenfil deseó a todos sus seguidores Año Nuevo 2024 sensacional, mientras se comía su hamburguesa. En la última historia compartida en Instagram, se alcanza a ver a su hijo Nicolás con ella.

Erika Buenfil y su hijo Nicolás de vacaciones en Tokio, Japón (erikabuenfil50 / Captura de pantalla IG)

Erika Buenfil está a salvo en Tokio tras sismo en Japón del 1 de enero 2024

Tras los momentos de preocupación que causó la ausencia de Erika Buenfil en redes sociales luego del sismo de magnitud 7.6 en Japón donde anda vacacionando, ella envío un mensaje.

Fue a través de cuenta en X, anteriormente Twitter, que la actriz mexicana dijo estar bien gracias a Dios” (sic) y que en Tokio, donde anda con su hijo Nicolás, todo estaba bien.

Aunque no dio muchos detalles, sus fans al menos ahora se encuentran tranquilos al saber que Erika Buenfil y su hijo se encuentran a salvo.