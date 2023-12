¿Cuántos años tiene Erika Buenfil? El 23 de noviembre de 2023, la primera actriz cumplió 60 e hizo una candente revelación.

En entrevista con reporteros, Erika Buenfil contó cuáles fueron los deseos de cumpleaños que pidió al soplar las velas de su pastel.

Asimismo, Erika Buenfil reveló que hace poco se reencontró con uno de sus exnovios, el mismo que su hijo reveló que sigue siendo su “crush”.

Erika Buenfil contó que al celebrar su reciente cumpleaños pidió tres deseos que involucran su bienestar, el de su hijo y seguir rodeada de sus seres queridos.

¿Erika Buenfil está cerrada al amor?, le peguntaron a la actriz, quien sorprendió al confesar que a sus 60 años de edad, no descarta volver a enamorarse y tener pareja.

¿Cuál es su hombre ideal? Erika Buenfil confesó que no le gustaría entablar una relación con alguien de su edad o mayor que ella por una poderosa razón.

Y es que, Erika Buenfil expresó que tiene ganas de disfrutar al máximo del amor, lo que consideró que no podría suceder con alguien que tenga achaques propios de la edad.

“Es que un viejito de mi edad, yo no soy enfermera para andar cuidando rodillas y cadera, estoy para que me cuiden”

Erika Buenfil detalló que busca en una pareja a un hombre trabajador, que entienda su carrera y que no se intimide por su éxito

“Que entienda que está al lado de una mujer que es famosa, y que lo tolere”, destacó la actriz.

Ante el éxito económico y laboral del que goza, Erika Buenfil reconoció que tener pareja es lo que le falta para completar su felicidad, pero no se mostró apurada por iniciar un romance.

“Fíjate que esa parte si es una pieza suelta del rompecabezas, sería como cerrar, no ha llegado, no me doy tiempo y soy egoísta, ya llegará… el tiempo dirá”

Erika Buenfil reveló que hace poco acudió a un concierto de Luis Miguel, quien resulta ser su ex y, según su hijo Nicolás, sigue siendo su crush.

Sobre la reciente caída que Luis Miguel sufrió en el escenario, Erika Buenfil comentó que son gajes del oficio que se deben tomar por el lado amable, siempre que no pase a mayores.

“Si yo doy aquí el ranazo me va a dar risa, mientras no termine lastimada y no pueda caminar al otro día, pero ayer dio función perfecto, pues que bueno, pues se cayó, luego esos pisos, esa decoración es resbalosa, el humo que echan, zapato nuevo, hola, a todos nos ha pasado, no pasa nada, es un ser humano normal, muy guapo como siempre.

Erika Buenfil