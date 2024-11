A través de su canal en YouTube, William Valdés -de 30 años de edad- explicó si un sugar daddy le paga sus viajes.

Y es que tras estarse quejando de no tener trabajo, los fans de William Valdés no se explican como mantiene su estilo de vida.

Por lo que el ex conductor del programa ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca tuvo que asegurar que sí tiene trabajo.

De acuerdo con William Valdés, su “escasez de trabajo” fue malinterpretada, ya que se estaría refiriendo variabilidad de sus contratos.

Luego de estarse quejando de que no tenía trabajo, William Valdés tuvo que explicar si un sugar daddy le pagaba sus viajes.

William Valdés ya no es el cubano más odiado de México gracias a Sian Chiong

Y es que los fans de William Valdés no se explican como mantiene su estilo de vida tras haberse despedido de Venga la Alegría en octubre de 2022.

Sin embargo, el ex conductor del programa de TV Azteca señaló que el problema era su continua honestidad en redes sociales.

Pues a pesar de que no ha dejado de trabajar desde los 12 años y monetiza todas sus publicaciones en redes sociales, sus quejas han sido malinterpretadas.

Con sus quejas sobre la “escasez de trabajo”, William Valdés se referiría a los papeles televisivos.

Así que una vez más, el conductor aclaró que ”no tengo sugar daddy y si tuviera sugar daddy yo tampoco lo mostraría”, esto para evitar que se lo quiten.

Asimismo, William Valdés señaló que de tener un sugar daddy, él no trabajaría como lo ha hecho desde hace dos años, colaborando en distintos programas.

“Esa idea de mí, que tengo sugar, o que algún día lo tuve, y digo ‘ojalá’, no me estaría rompiendo el lomo como me lo estoy rompiendo”

William Valdés