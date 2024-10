Luego de que William Valdés revelara que no se llevaba bien con el Chef Mario Sandoval cuando trabajaron juntos en Venga La Alegría, el aludido lo confirma.

El Chef Mariano Sandoval dice estar enterado de lo que dijo William Valdés en el podcast de Roberto Carlo -de 38 años de edad-.

No obstante, no se encuentra molesto si no todo lo contrario ya que es verdad que no eran amigos por lo que hoy no tienen relación alguna.

¿Chef Mariano Sandoval fue grosero con William Valdés? “No fuimos amigos”, revela el aludido

En un breve encuentro con la prensa, el Chef Mariano Sandoval explicó que Roberto Carlo, quien es uno de sus mejores amigos, lo llamó para contarle que William Valdés habló de él en su podcast.

Por lo que el Chef Mariano Sandoval -de 42 años de edad- agradeció a William Valdés -de 30 años de edad- no haber hablado mal de su trabajo ya que solo se enfocó en la relación que tuvieron en Venga La Alegría.

“Respecto a este comentario no mintió, respecto a mi labor profesional fue muy respetuoso” Chef Mariano Sandoval

El chef del programa Hoy coincide, no fueron amigos, lo que dice es normal ya que no es una obligación ser amigo de tus compañeros de trabajo.

“La premisa principal es que él y yo después de coincidir laboralmente no fuimos amigos, no miente, no generamos una amistad, eso es muy natural, en un trabajo tenemos la suerte donde hay personas que se cuelan y hacen bonita amistad, pero también hay personas que solo se quedan en el foro y es válido” Chef Mariano Sandoval

Así como pidió no maximizar las declaraciones ya que no hay nada que ocultar, incluso recordó que hay videos del matutino de TV Azteca donde el público puede darse cuenta que no había buena química, pero se esforzaban por hacer parecer lo contrario.

“Los dos como profesionales cumplimos a cuadro. Si ustedes quieren saber, sí, simplemente hay que entender, no hay mejor juez que el público que nos vio compartir, que nos vio equivocarnos” Chef Mariano Sandoval

¿Qué dijo William Valdés del Chef Mariano Sandoval?

A través del podcast de Roberto Carlo, William Valdés reveló no haber tenido una buena relación con el Chef Mariano Sandoval cuando trabajaron en Venga La Alegría.

De acuerdo con William Valdés, el Chef Mariano Sandoval solía hacer comentarios despectivos sobre él durante las dinámicas del matutino del que salió hace dos años.

“Todo el tiempo era tirando hate”, dijo y enseguida lo culpó de ser tachado de berrinchudo y es que en una dinámica peguntaron quien no terminó la escuela y el chef dijo que William porque sentía que sobreviviría por ser bonito.