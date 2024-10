Más se tardó William Valdés en estar de regreso a la CDMX y volver a dar declaraciones públicas, que en lo que terminó funado de nueva cuenta.

Luego de declaraciones que William Valdés -de 30 años de edad- hizo en el podcast ‘El Papishou’, comenzaron a sacarle varios trapitos al sol al conductor.

Y es que recordemos que el cubano fue despedido de Venga La Alegría, siendo la falta de trabajo lo que lo hizo volver a Miami.

Pese a que ya regresó a la CDMX, William Valdés ha admitido que aún no consigue trabajo, por lo que estrenará un podcast, pero también aseguran que se unirá a la industria restaurantera para obtener ingresos.

Pero ¿esto es verdad? El propio William Valdés ya encaró todo esto que se dice sobre él y explicó qué es lo que pasa en su carrera.

Desde que William Valdés estaba en Venga La Alegría, los televidentes dejaban claro que no compaginaba con el conductor, pero ahora se lo volvieron a demostrar.

Una simple plática de William Valdés en el podcast de Roberto Carlo llevaron a que la funa regresara por el hecho de nada más ‘existir’.

Y es que por simplemente haber dicho -respetuosamente- que nunca se llevó bien con el chef Mario Sandoval de Venga La Alegría, el ataque hacia él comenzó.

Ante ello, William Valdés se había mostrado muy entusiasmado por el estreno de su propio podcast, pero tal parece que la última funa sí le llegó.

Luego de que hasta se volvió tendencia en redes sociales, William Valdés compartió un tweet el 11 de octubre, donde deja claro que se da por vencido.

Sin embargo, parece que William Valdés dejó el amargo momento atrás y porque en sus historias de Instagram anda presumiendo la decoración para el set de su podcast.

William Valdés está tirando la toalla entre tanto hate que le llega, y es que a pesar del podcast que está por estrenar, se dice que la falta de trabajo lo llevará hasta al sector restaurantero.

Y es que a diferencia de que famosos invierten o abren restaurantes, lo que William Valdés haría es trabajar de la mano con su hermano en el sector, asegura la cuenta de Twitter ‘La tía Sandra’.

Asimismo, la cuenta asegura que William Valdés anunció que deja definitivamente los medios de comunicación por su última polémica y porque no logra encontrar trabajo.

Sin embargo, debes saber que William Valdés está bien enterado de todo lo que se dice sobre él, siendo que la circunstancia lo llevó a aclarar todo.

Con una captura de pantalla de lo publicado por ‘La tía Sandra’, William Valdés negó totalmente que se vaya a dedicar a los restaurantes, que su hermano tenga uno y que se retire.

Según lo declarado, no es la primera vez que William Valdés vive inventos por la cuenta de Twitter.

“Otra mentira más de esa persona!

Mi hermano no tiene restaurante y NO ME RETIRO. Eso jamás. No les voy a dar el gusto”.

William Valdés, conductor.