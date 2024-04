William Levy se hace la víctima y niega que se vaya a reconciliar de nuevo con Elizabeth Gutiérrez, de 45 años de edad.

El matrimonio de William Levy -de 43 años de edad- y Elizabeth Gutiérrez terminó hace 2 meses y aseguran que esta vez para siempre.

Elizabeth Gutiérrez aseguró que había luchado por su relación por años y ahora William Levy expresó que no piensa perdonarla nunca más.

Entre rumores de infidelidad y divorcio, Elizabeth Gutiérrez confirmó que se separó de William Levy.

Posteriormente, circularon reportes judiciales donde se muestra que la policía acudió 4 veces a la casa de la pareja.

William Levy acusó a Elizabeth Gutiérrez de no permitirle ver a su hija y ahora asegura que el matrimonio se acabó.

El presentador Luis Alfonso Borrego del programa “Siéntese Quine pueda” habló con William Levy y este le dio detalles de su separación.

En la conversación, William Levy asegura que trataron de seguir unidos como familia, pero los problemas los rebasaron.

“Trabajamos como familia ¿Cómo así que ella dio todo y yo no di nada? Trabajamos como familia no solo por los niños, si no también porque pensamos como familia, solo está pensando en ella”

William Levy