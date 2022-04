Luego del golpe que Will Smith le dio a Chris Rock, sus hermanos han mostrado su molestia con el actor y ahora uno de ellos dice quiere golpearlo arriba de un ring.

Kenny Rock, uno de los hermanos de Chris Rock, manifestó su molestia por el golpe que le propinó Will Smith a su hermano.

Fue el primero de la familia en hablar con los medios, luego de los hechos ocurridos en la ceremonia de los Oscar 2022.

Kenny fue entrevistado por Los Ángeles Times y contó que le ‘carcomía’ ver el video donde el actor de ‘Soy Leyenda’ golpeaba a Chris Rock.

“Me carcome ver eso una y otra vez, porque has visto a uno de tus seres queridos siendo atacado. Y no hay nada que puedas hacer al respecto”. Kenny Rock

Afirmó que Chris Rock era una amenaza para Will Smith y le faltó al respecto a su hermano: “Simplemente lo menospreció frente a millones de personas que veían la ceremonia”.

Kenny Rock deseaba que la Academia le retirara el premio de Mejor Actor a Will Smith, pero solo lo vetaron de la ceremonia de los Oscar durante 10 años.

Chris Rock; así reaccionó a golpe de Will Smith. (Tomada de video)

El hermano menor de Chris Rock desea pelear con Will Smith arriba de un ring

Kenny Rock es uno de los hermanos menores de Chris Rock y ahora dice que desea tener una pelea con Will Smith , pues no le parece la forma en la que trató a su hermano.

El hermano de Chris Rock habría firmado un contrato con el fundador de Celebrity Boxing, Damon Feldman , para que organice la pelea en Florida en el próximo verano.

Al parecer todo está preparado para la pelea, pero Kenny Rock no tiene contrincante, por lo que lanzó el reto a Will Smith.

Asegura que esta pelea sería una forma de estar a mano por la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock.

Se espera que la pelea se realice el próximo 11 de junio en el Charles F. Dondge Center en Pembroke Pines, Florida.

Hermanos de Chris Rock (Instagram/@tonyrock)

¿Will Smith aceptará?

Hasta el momento el ganador del Oscar no se ha pronunciado sobre el reto o su veto de 10 años de la Academia, pues aseguran que está en una clínica de rehabilitación.

Por otro lado, los hermanos de Chris Rock se muestran furiosos por el golpe a su hermano y Tony Rock le aseguró a Will Smith que siempre que se subiera al escenario lo iba a ‘destrozar’.

Tony Rock también es comediante y durante una de sus rutinas habló de la agresión a su hermano.

“No estás nominado a nada más que para estas malditas manos. Te vamos a reventar el resto del año, nigger, cada vez que me veas hacer show” Tony Rock

Si Will Smith no acepta el reto de Kenny Rock, él tendrá que pelear con otra celebridad. Hasta el momento Chris Rock no ha hablado ni de la cachetada ni de sus hermanos.