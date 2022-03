Mhoni Vidente no cree que para Jada Pinkett pase desapercibido lo que hizo Will Smith durante la entrega de los Oscar 2022.

Y es que la pitonisa más famosa de México predijo que Will Smith no irá preso ni le quitarán el Oscar, pero se separará de Jada Pinkett.

“Las cartas no me muestran a Jada Pinkett como la pareja en un futuro para Will Smith” Mhoni Vidente.

A través de sus predicciones semanales, Mhoni Vidente afirmó que las cartas le revelaban que Will Smith no se quedará sin la estatuilla, pero sí saldrá perdiendo.

Will Smith tampoco irá preso, pues recordemos que Chris Rock no quiso denunciarlo, pero con el tiempo terminará separándose de Jada Pinkett, según Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente (Tomada de Video )

Mhoni Vidente habla de Will Smith y otros ganadores del Oscar 2022

Mhoni Vidente lanzó sus populares predicciones, donde además de hablar de Will Smith y las consecuencias que enfrentará por haber cacheteado a Chris Rock, realizó comentarios sobre otros ganadores.

Especialmente, Mhoni Vidente se lanzó (otra vez) contra Eugenio Derbez, cuya cinta en la que participó ganó el Oscar a Mejor Película.

“Se me hace que es una persona oportunista en todos los sentidos, que le falta mucho criterio para ser un gran actor como fue su mamá en su momento” Mhoni Vidente.

Dijo que aún si Eugenio Derbez no hubiera estado en ‘CODA’, se habrían llevado el Oscar, y que no le tiene mala fe, pero que no le cae bien.

Sobre Will Smith, Mhoni Vidente expresó que tenemos mucho que aprender de sus actos, pero para bien.

Will Smith, jada Pinkett Smith y Chris Rock en los Oscar 2022 (Angela Weiss Robyn Beck / AP / AFP)

Will Smith se negó a abandonar la entrega de los Oscar 2022: Academia

Este miércoles 30 de marzo, La Academia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló que Will Smith se negó a abandonar el lugar tras habérselo solicitado.

Luego de golpear a Chris Rock, a Will Smith se le pidió retirarse por violar el código de conducta, pero no lo hizo, anunciaron.

Y, a pesar de que Chris Rock violentó a Jada Pinkett en público, La Academia le ofreció una disculpa “por su resistencia”.

“Nos gustaría aclarar que se le pidió a Will Smith que abandonara la ceremonia y se negó, pero reconocemos que podríamos haber manejado la situación diferente”, habría mencionado La Academia, según New York Post.