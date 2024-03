Fernanda Blaz revela cómo se dio cuenta que Gabriel Montiel Werevertumorro le fue infiel con Sofía Zavala y fue de la forma más triste.

En noviembre de 2023, Fernanda Blaz -de 33 años de edad- y Gabriel Montiel revelaron su ruptura tras 6 años de relación.

Meses después, Fernanda Blaz reveló que Gabriel Montiel Werevertumorro-de 34 años de edad- le había sido infiel y, por si fuera poco, le debía dinero.

Rumores aseguran que Gabriel Montiel Werevertumorro le fue infiel a Fernanda Blaz con la influencer Sofía Zavala.

Aunque Fernanda Blaz no ha revelado el nombre de la persona con la que Gabriel Montiel le fue infiel, ya confirmó que sí hubo una terrible traición.

Fernanda Blaz ha vivido su proceso de separación públicamente y en su canal de YouTube, Poderosas, contó cómo se enteró que le fueron infiel.

La influencer cuenta que la mujer con la que la engañaba, subió una foto en sus redes sociales, la cual tomó en su propia casa.

“Fíjate que enferma, que la vi (la foto en su casa) pero algo no sé que pasaba que yo lo negaba. Yo decía: ‘No es la pared, no es el piso, no es el cuadro’ hasta que mi mamá me dijo: ‘Fer ¿Es en serio?’”

Fernanda Blaz