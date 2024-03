Sofía Zavala ha estado haciendo ruido en los últimos meses debido a que la influencer se vinculó con Gabriel Montiel mejor conocido como Werevertumorro.

Verás, aunque Gabriel Montiel ‘Werevertumorro’ aseguró haber terminado su relación en buenos términos con Fernanda Blaz -de 33 años de edad-, se dice que la ruptura la provocó una infidelidad siendo Sofía Zavala, la tercera en discordia.

Como era de esperarse, Werevertumorro no lo aceptó, pero lo que si confirmó fue su noviazgo con la influencer…

Werevertumorro y Fernanda Blaz (Instagram | @fernandablaz)

Pero ¿Quién es Sofia Zavala? Acá te compartimos algunos datos como:

Quién es

Edad

¿Tiene esposo?

Signo zodiacal

¿Tiene hijos?

Estudios

Trabajo

Polémicas

Noviazgo con Gabriel Montiel alías Werevertumorro

Sofía Zavala (@_titamx1_ / Instagram)

¿Quién es Sofía Zavala?

Sofía Zavala, la nueva novia de Gabriel Montiel ‘Werevertumorro’ es una influencer. En Instagram la puedes encontrar como -titamx1-, plataforma donde la siguen 822 personas mientras que en TikTok la encuentras como _sofíazavala_

Por sus redes sociales damos por hecho que a Sofía Zavala le gusta viajar, sumar experiencias a su vida y las fotografías.

¿Qué edad tiene Sofía Zavala?

Se sabe poco de la vida de Sofía Zavala por lo que se desconoce su edad.

¿Tiene esposo?

No. Sofía Zavala no está casada; sin embargo, no está sola. Actualmente es novia de Werevertumorro.

¿Cuál es el signo zodiacal de Sofía Zavala?

Se desconoce la edad de Sofía Zavala y por tanto su signo zodiacal.

¿Tiene hijos?

Se sabe que Sofía Zavala no tiene hijos.

¿Cuáles son los estudios de Sofía Zavala?

Se desconoce qué estudios tiene Sofía Zavala

¿En qué ha trabajado Sofía Zavala?

Poco se sabe de la vida de Sofía Zavala por lo que se desconoce en qué ha trabajado.

Sofía Zavala (@_titamx1_ / Instagram)

¿Cuáles son las polémicas de Sofía Zavala?

El nombre de Sofía Zavala se volvió tendencia cuando Fernanda Blaz reveló haber terminado su noviazgo de más de seis años con Gabriel Montiel alías Werevertumorro por infidelidad.

Resulta que Gabriel Montiel ‘Werevertumorro’ la engañó con Sofía Zavala, quien le mandó indirectas a Fernanda Blaz.

Porque influencer, Sofía Zavala grabó TikToks en la casa de Fernanda Blaz por lo que ésta última se dio cuenta que le estaban poniendo el cuerno; no obstante, tardó en tomar la decisión de separarse ya que no quería ver lo evidente.

La gota que derramó el vaso fue cuando Sofía Zavala se grabó cantando el tema ¿Cómo pasó? de Ela Taubert, recalcando la estrofa que asegura se enamoró en dos meses.

Debido a que fans de Fernanda Blaz comenzaron a atacar a la amante de Werevertumorro, ésta bajó el video.

Gabriel Montiel alías Werevertumorro inicia un noviazgo con Sofía Zavala

Gabriel Montiel alías Werevertumorro y Sofía Zavala se conocieron en Monterrey.

Aunque se desconoce cuándo inicio el romance con Sofía Zavala, se cree que fue en octubre ya que a principios del mes de noviembre, Gabriel Montiel ‘Werevertumorro’ se separó de Fernanda Blaz.

De acuerdo con la revista TV Notas, la pareja ya vive junta e incluso comenzarán a compartir videos juntas pues ya no se esconden.

Recientemente la pareja fue vista en un partido de la liga europea. La propia Sofía Zavala compartió el video en su cuenta de TikTok, donde colocó un emoji enamorado y un corazón negro.