Wendy Guevara no se quedó con las ganas de probar un “parisino” y narra cómo fue la experiencia.

La Ciudad Luz fue el escenario de la nueva mini serie de Wendy Guevara -de 30 años de edad- donde comparte créditos con Julián Gil.

La Perdida aprovechó su visita a París para hacer compras, turistear y hasta probar algo nuevo, un hombre francés.

Aprovechando su estancia en París, Wendy Guevara se fue de fiesta y conquistó a un hombre con el que hizo de todo.

La influencer contó su experiencia en un en vivo, donde dio algunos detalles del misterioso hombre, como que olía muy bien.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Wendy Guevara recordó su encuentro con el parisino y hasta se sonrojaba al contarlo.

“Ese francés sí olía rico. Yo no me voy de ninguna ciudad, ni de ningún país si no pruebo de lo que está hecho ahí”

Wendy Guevara