La Wendy Guevara anda desatando envidia en varias, porque ya ventiló que todo lo que tenía que hacer en París fue cumplido, pues ya le dieron duro contra el muro.

Aunque se sabe que Wendy Guevara -de 30 años de edad- se fue a París por temas de trabajo, eso no quita que la influencer se esté dando un tiempo para desquitar el cuerpo.

Por ello, Wendy Guevara contó que cumplió con el cometido al tener el coito con un hombre francés que además aseguró “no olía mal”.

Se sabe que Wendy Guevara no va a perder oportunidad de ir a un país nuevo y coronar, y en París ya lo consiguió y con alguien que dice sí olía bien.

A través de un en vivo, Wendy Guevara contó desde su cuarto de hotel, que el fin de semana luego de haber ido a varios antros logró encontrar al que la penetraría.

Con un poco de pena porque no quiso compartirlo con sus seguidores sino hasta días después, la influencer trans reveló que ya se había comido a un francés, por lo que sus objetivos en París fueron cumplidos.

Y es que si algo quedó bien claro en que Wendy Guevara disfrutó la noche con el francés, pues no solo dijo que le dio duro contra el muro, sino que quedó bastante satisfecha.

Por otra parte, quiso dejar claro que a diferencia de lo que se dice de los franceses -que no se bañan- con el que tuvo el coito sí olía bien.

Asimismo, dejó claro que el francés llenó completamente sus expectativas, porque le gustó mucho como le dio “duro con el muro”.

“La verdad ya fui penetrada, se logró, ya nos bendijo la vida, Dios nos bendijo, ya fui besada, fui tocada, fui penetrada (...) el domingo para el lunes me dieron duro con el muro un francés, pero rico, una cosa suculenta (...) me encantó, me fascinó, me enloqueció cómo me dio un francés grandote que no olía mal, olía bien”.

