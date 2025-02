Tras confirmarse la muerte de Daniel Bisogno, Wendy Guevara pone un alto a todos los comentarios de hate pues asegura que “nadie se lo merece”.

Luego de enfrentarse a varios problemas de salud, el jueves 20 de febrero se confirmó la muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad.

La noticia de la muerte del conductor de Ventaneando de inmediato se viralizó en las redes generando todo tipo de reacciones.

Y es que mientras que unos lamentaron su muerte, otros realizaron comentarios de hate contra Daniel Bisogno.

Ante estos comentarios, Wendy Guevara -de 31 años de edad- no dudo en salir en defensa de Daniel Bisogno y pidió a las personas pensar en el dolor de su familia antes de realizar cualquier tipo de declaración.

Durante la noche del jueves 20 de febrero Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo donde contestó algunos de los comentarios de sus seguidores.

Uno de ellos le comentó sobre la muerte de Daniel Bisogno, Wendy Guevara confesó que ya se había enterado de la lamentable noticia.

Wendy Guevara aprovechó este momento para frenar todos los comentarios de hate tras la muerte de Daniel Bisogno.

Y es que Wendy Guevara confesó que había visto comentarios muy desagradables en contra de Daniel Bisogno en las redes sociales.

Wendy Guevara destacó que nadie se merece la muerte por algún comentario que haya realizado o las cosas que hizo en su vida.

En ese sentido, Wendy Guevara pidió que ya paren ese tipo de comentarios tan fuertes porque eso no estaba bien.

“Yo siento que eso está mal, la verdad yo siento que deberían de parar. Paren de decir cosas fuertes y tan feas, nadie se merece o decir ‘hay murió que bueno porque …’ eso no está bien”

Wendy Guevara recordó que todas las personas vamos a morir y no está padre que se realicen esos comentarios pues no se piensa en el dolor de la familia.

“Al final de cuentas somos humanos y todos vamos para allá y no está bonito porque hermanas acuérdense que después de todo que uno se dedique a las redes sociales o al medio lo que sea no está padre porque llevamos familia y les duele”

De manera contundente, Wendy Guevara destacó que no están chidos los comentarios de hate tras la muerte de Daniel Bisogno.

Wendy Guevara pidió pensar en el dolor ajeno antes de realizar cualquier tipo de comentario.

“Hay que pensar también en el dolor ajeno, no está chido. No hay que hacer cosas así y ojalá que este video lo vean varias personas, no piensen también en el dolor ajeno, hay que pensar un poquito”

Wendy Guevara