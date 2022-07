Violeta Isfel quería bailar con ‘Las Divinas’ en Las Estrellas bailan en Hoy pero no se pudo, pero espera que pronto pueda haber un recuentro y así complacer a sus seguidores.

En marzo del 2009 se estrenó la telenovela ‘Atrévete a solar’, remake del melodrama argentino ‘Patito feo’. La versión mexicana se encontraba protagonizada por Danna Paola.

Sin embargo, sobresalió un grupo conocido como “Las Divinas”, quienes eran las antagonistas de la historia y que se encontraban lidereadas por ‘Antonella’, interpretada por Violeta Isfel de 37 años de edad.

Violeta Isfel se ha convertido en una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, así lo demostró durante su paso por Las Estrellas bailan en Hoy donde contó con el apoyo de sus seguidores.

Junto con Luis Fernando Peña de 39 años de edad, Violeta Isfel se convirtió en la gran ganadora de la tercera temporada del concurso de baile del programa Hoy.

Para la final de Las Estrellas bailan en Hoy, Violeta Isfel y Luis Fernando Peña decidieron sorprender a sus seguidores al bailar dos temas de sus proyectos que los dieron a conocer: ‘Atrévete a soñar’ y ‘Amarte duele’ respectivamente.

En entrevista para el periodista Edén Dorantes, Violeta Isfel confesó que quería bailar con ‘Las Divinas’ en Las Estrellas bailan en Hoy pero no se pudo por los compromisos laborales de cada una.

De acuerdo con Violeta Isfel quería reunirse con sus compañeras:

Violeta Isfel espera que para la celebración de los 15 años de ‘Atrévete a soñar’ si se puedan reunir y de esta manera poder recordar viejos momentos y complacer a sus seguidores.

Tras ganar Las Estrellas bailan en Hoy, Violeta Isfel confesó que Raymix se comunicó con ella para felicitarla por haber llegado tan lejos.

Cabe recordar que Violeta Isfel fue pareja de Raymix en Las Estrellas bailan en Hoy, pero debido a sus compromisos el cantante de 31 años de edad tuvo que dejar el concurso. En su lugar entró Luis Fernando Peña.

Violeta Isfel reveló que Raymix reconoció que si el se hubiera quedado no hubieran llegado a la final ya que no la podía cargar.

“Cuando ganamos, Raymix me habló de inmediato, me dice: ‘compañerita que bueno que entró Luis Fernando porque creo que no hubiéramos llegado a la final si me quedaba yo’ y le digo no me digas, me dice ‘acuérdate que yo no te podía cargar’ y le dije bueno en eso tienes razón”

Violeta Isfel