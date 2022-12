En Instagram la conductora de deportes de 38 años de edad Vanessa Huppenkothen dijo sentirse rota por la derrota de México en el Mundial de Qatar 2022.

Y es que entre lágrimas Vanessa Huppenkothen aseguró que además de ser una aficionada al deporte, sentía un especial cariño por el país y la selección.

A pesar de encontrarse en Qatar, Vanessa Huppenkothen decidió no ir al estadio y vio el partido de México vs Arabia Saudita en televisión.

Luego de que se llevara a cabo el partido de México contra Arabia Saudita en el cual quedaron 2 - 1 a favor de la selección, Vanessa Huppenkothen compartió un video llorando.

Y es que la fanática y presentadora de deportes Vanessa Huppenkothen llora, a costa de ser llamada ridícula, porque se sentía rota por los resultados del partido.

“Estoy muy triste, neta si me dolió un chorro, ya sé que sueno ridícula y ‘como lloras por la selección’, pero si me dolió, esta vez sí me dolió mucho”.

Vanessa Huppenkothen