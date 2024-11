En pleno programa en vivo Shanik Berman -de 65 años de edad- recibe mensaje de su hijo Daniel, quien murió hace 20 años.

Con motivo de la celebración del Día de Muertos, el programa Hoy anunció que este 1 de noviembre tenían la presencia de un médium.

Ya durante el programa se anunció la presencia del vidente de Ángel Gabriel Novoa, quien ayudaría a Shanik Berman a contactar con su hijo Daniel.

Andrea Legarreta le agradeció a Shanik Berman por haber aceptado participar en la dinámica y es que sabe que es un tema muy doloroso para ella.

Durante su participación en La Casa de los Famosos 2024, Shanik Berman relató que su hijo Daniel murió en un accidente automovilístico a los 19 años cuando regresaba de una fiesta.

Shanik Berman reveló que su esposo le dio la noticia a través del teléfono, pues en ese momento ella se encontraba en Miami, Estados Unidos.

En pleno programa en vivo, Ángel Gabriel Novoa señaló que se había contactado con el papá de Shanik Berman.

Ángel Gabriel Novoa señaló a Shanik Berman que su padre le enviaba un abrazo y quería que le recordará que siempre se encontraba con ella.

Sin embargo, el momento más emotivo del programa fue cuando Ángel Gabriel Novoa se pudo conectar con el hijo de Shanik Berman.

Ángel Gabriel Novoa destacó que Daniel le decía a Shanik Berman que todavía no era su momento y que le faltaba mucho por vivir.

“Dice que todavía no es tu momento, que falta mucho por vivir y por amar, dice ‘tú me entregaste una vida hermosa, yo quiero que tú le des lo mejor a nuestra pequeña familia’”

Además agregó que a Shanik Berman todavía le faltaba mucho tiempo y que quería que supiera que siempre se encontraba con ella.

“Dice que todavía falta, tienes que amar, tienes que entregar mucho a ellos, que no hay un solo día que no te piense y que no esté a tu lado”

