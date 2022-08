La conductora mexicana Pati Chapoy, explotó en contra de Américo Garza, tras exponer a su exesposa, la comediante Karla Luna.

Recordemos que, recientemente la familia de Karla Luna, aseguró que Américo Garza no les permite ver a las hijas que tuvo con la actriz.

Por otro lado, en vida Américo Garza le fue infiel a Karla Luna, con Karla Panini, quien era su mejor amiga y compañera del programa ‘Las Lavanderas’.

Recientemente, después de dichas declaraciones y a lado de su ahora esposa, exhibió una infidelidad por parte de su fallecida pareja.

Supuestamente le puso ‘el cuerno’ con un traficante de drogas y, según precisó, no lo había compartido por respeto a ella.

“Sabes del narcotraficante con el que me engañó, no era un narcotraficante cualquiera, el líder de un cartel (…) En el 2010 yo descubrí a Karla, tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, que a mí me intentaron secuestrar”, dijo Américo Garza en su video, antes de contar la supuesta historia de la infidelidad.

Pese a ello, ahora que rompió el silencio, la conductora más longeva de TV Azteca, rompió el silencio al respecto.

¿Qué fue lo que dijo Pati Chapoy, tras las declaraciones de Américo Garza junto a Karla Panini?

La conductora Pati Chapoy, no tardó en expresar su opinión en torno a la revelación de Américo Garza y todo parece indicar que no le gustaron nada sus declaraciones.

Fue durante la más reciente emisión del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde la presentadora de televisión emitió algunas observaciones.

Pati Chapoy, Ventaneando (Especial)

Antes de dar la noticia, señaló que la acción que tuvo el esposo de Karla Panini para defenderse de las acusaciones de la familia de Karla Luna, fue cobarde.

“Que poco hombre se vio Américo Garza que habla de su esposa después de muerta”, expresó Pati Chapoy bastante molesta debido a lo que estaba por compartir con los televidentes de su programa.

Finalmente, tras transmitirse la nota, dijo exaltada: “Ay no, que horror, que horror”.

Cabe señalar que, el programa de espectáculos, eliminó de su cuenta en YouTube, el pequeño fragmento de sus efímeras declaraciones, aunque sí fueron transmitidas en vivo.