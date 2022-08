Érika Luna, hermana de Karla Luna quien murió de cáncer en septiembre del 2017, acudió este jueves a un centro de convivencia, donde podría reunirse con sus sobrinas fisicamente, tras 5 años de espera, sin embargo, se vio obligada a hacer una petición a Samuel García, te contamos por qué.

Recordemos que, al morir la comediante Karla Luna, Américo Garza tomó la custodia de las pequeñas Nina Victoria y Sara Valentina Garza Luna.

Por otro lado, Karla Panini, quien compartía créditos con la cómica en el programa ‘Las lavanderas’, adoptó a las pequeñas como su madre, al casarse con Américo Garza.

Aunque la familia de la fallecida, ha podido tener contacto con las pequeñas, únicamente ha sido vía online.

Este jueves se llevaría a cabo la primera reunión física, sin embargo, Karla Panini y Américo Garza, no llevaron a las peqeñas.

En entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Érika Luna, se expresó profundamente decepcionada por lo ocurrido.

“Venía con esa esperanza y muy feliz, pero lamentablemente no las trajeron. Estoy muy triste, sinceramente”, expresó.

La hermana de Karla Luna, aprovechó las cámaras de TV Azteca, para pedirle ayuda al Gobernador de Nuevo León, Samuel García y a su esposa Mariana García, de este modo, poder tener contacto con sus sobrinas.

“Le pido por favor al gobernador Samuel García, a su esposa Mariana, que por favor nos ayuden. Estamos luchando por ver a nuestras niñas y no es posible que no nos puedan resolver”.

Posteriormente Érika Luna pidió a Karla Panini y Américo Garza, hacer conciencia, para librar de todo daño colateral a las niñas.

“Ya basta, Karla Panini y Américo Garza, ya basta, piensen en las niñas, no sean egoístas, también son hijas de Karla Luna y nosotros como familia merecemos convivir con ellas”.

Érika Luna se dijo preocupada por las hijas de Karla Luna y cree que están siendo manipuladas por sus tutores.

“Se conectan durante quince minutos, yo les doy la mirada, no me dan la mirada, la mirada siempre está hacia el piso; reflejan tristeza y reflejan pánico, no sé, tengo miedo de que estén amenazadas”.

