Aún después de 5 años de la muerte de Karla Luna, el 28 de septiembre del 2017 a los 38 años de edad, Américo Garza no la deja descansar, pues la acusó de engañarlo con un narco y un payaso famoso.

Estas declaraciones Américo Garza las hizo publicadas durante un video en la cuenta de YouTube de su actual esposa Karla Panini.

Y es que de acuerdo con Américo Garza, aunque pareciera que él engañó a Karla Luna cuando le dio cáncer, aclaró que su relación nunca fue buena y hubo infidelidades de ambas partes.

Durante un video aclaratorio sobre las recientes declaraciones de la familia de Karla Luna, Américo Garza reveló algunas infidelidades que sufrió por parte de su ex esposa.

De acuerdo con Américo Garza, antes de que el oficializara su relación con la mejor amiga de su esposa, Karla Panini, ella ya la había engañado con dos un narcotraficante y un payaso de la tele.

Este narcotraficante, aclaró el empresario de 38 años de edad, no era una persona cualquiera, sino que era el líder de un cartel y los descubrió en el 2010.

“Sabes del narcotraficante con el que me engañó, no era un narcotraficante cualquiera, el líder de un cartel (…) En el 2010 yo descubrí a Karla, tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, que a mí me intentaron secuestrar.”

Américo Garza