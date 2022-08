La cantante y actriz mexicana Lucero, rindió un emotivo homenaje a la también intérprete Olivia Newton-John, quien murió esta semana a los 73 años de edad.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram, donde Lucero compartió un video disfrazada como Olivia Newton-John, caracterización que hizo para un programa brasileño.

En el audiovisual se le ve cantar, bailar e interpretar la canción ‘You’re The One That I’, un clásico del musical Vaselina, que la fallecida actriz protagonizó junto a John Travolta.

Con el característico vestuario negro, peluca rubia y la sensualidad que caracteriza a Lucero, recreó la escena de la famosa cinta.

En la descripción añadió un emotivo mensaje sobre su número, además de señalar que ella era fan de la actriz.

“Recordando a Olivia… cuando tenía 8 años Vaselina fue sin duda mi película favorita y la vi docenas de veces”, escribió Lucero al pie.

La cantante comentó que era tan fan de la obra y su protagonista, que se sabía todas las canciones de inicio a fin.

“Los Reyes Magos me trajeron los cassettes y fue mi regalo favorito durante mucho tiempo. Escuché y me aprendí todas las canciones”, relató.

Dejó saber que, aunque el video es viejo, optó por compartirlo en redes sociales con el objetivo de despedir a Olivia Newton-John con un emotivo tributo.

“Hace unos años en Brasil tuve la alegría de hacer este número musical que disfruté al máximo caracterizada como ella. Momentos inolvidables, personas inolvidables”, escribió para concluir.

¿De qué murió Olivia Newton-John, actriz de Vaselina?

La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John, recordada por su papel en la cinta ‘Vaselina’, murió esta mañana a los 73 años, según se informó a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

Recordemos que quien diera vida a ‘Sandy’, protagonista de Vaselina, se encontraba preparando el lanzamiento de su álbum recopilatorio ‘Back to Basics - The Essential Collection’, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama.

Comunicado (Facebook/Olivia Newton-John)

Tras luchar contra el cáncer durante 30 años, en los que el padecimiento regresó y se fue intermitentemente por tres ocasiones, murió en su rancho en el sur de California, rodeada de familiares y amigos, según precisa el informe.