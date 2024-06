Paola Durante -de 49 años de edad- vio en vivo la serie de ¿Quién lo mató? sobre Paco Stanley y esta fue su inesperada reacción.

Tras el estreno de la serie ¿Quién lo Mató?, han surgido opiniones en contra de este proyecto de Amazon Prime Video; especialmente, por parte de Paola Durante.

Quien ha compartido su reacción a los primeros dos episodios de la polémica serie sobre al asesinato de Paco Stanley.

Desde que salió a la luz la serie ¿Quién lo mató?, Paola Durante se convirtió en una de las primeras detractoras.

E incluso inició acciones legales en búsqueda de frenar la emisión de la serie por dañar su imagen.

¿Quién lo mató?, serie que explica el caso del asesinato de Paco Stanley un 7 de junio de 1999, ha estado en boca de todos.

Paola Durante explota contra Belinda y la “parodia” que le hizo en ¿Quién lo mató? sobre Paco Stanley: “Yo no hablo así”

El conductor, que era líder de uno de los programas más vistos de México, dejó muchas preguntas sin resolver alrededor de su asesinato.

Es por esto que Paola Durante, quien estuvo involucrada en el caso como sospechosa y fue edecán del conductor, decidió verla.

Paola Durante reapareció en su cuenta de TikTok para compartir su reacción en vivo a los primeros dos capítulos de la serie.

Para ello, invitó a sus seres queridos más cercanos, pues inevitablemente tiene que revivir el duro momento que enfrentó cuando murió Paco Stanley.

Ya que fue señalada de cómplice del asesinato y su familia fue su soporte durante esos difíciles momentos que vivió.

Aunque agradeció a todos sus familiares por acompañarla, hizo una mención especial para su padre.

Pues considera que es una de las personas que más sufrió las acusaciones aparte de ella.

“El señor que ven atrás, él es mi padre. En los lentes verán reflejado cualquier otra cosa menos la serie. él no quería ver la serie, sin embargo, está aquí conmigo apoyándome. En este video me doy cuenta cómo está tratando de no verla, seguramente porque le vuelven a revivir los fantasmas a los que nos enfrentamos en aquel tiempo. Gracias papi”

Paola Durante