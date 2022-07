Luna Bella es una influencer y bailarina, conocida por sus videos para adultos, y en una entrevista reveló la cantidad máxima de dinero que ha ganado por sexoservicio.

Verónica Meléndez, verdadero nombre de Luna Bella, reveló que comenzó a trabajar como bailarina desde los 16 años.

A los 22 bailaban en centros nocturnos y también daba sexoservicio, después se trasladó a la Ciudad de México para ser independiente.

La influencer menciona que sentía miedo de trabajar en esta actividad, pues la citaban en hoteles y no sabía quién era el que solicitaba el servicio.

Luna Bella (captura de pantalla / Luna Bella Instagram @unsuspirodeluna)

“Me daba mucho miedo, porque te citaban en tal hotel, tocas y no sabes quién está del otro lado, no sabes quién está del otro lado, no sabes qué te va tocar; un psicópata o una mujer que te quiere hacer daño, no sabes nada” Luna Bella

Trabajó como sexoservidora independiente durante tres años y se anunciaba en sus redes sociales, pues era muy solicitada.

Cuando inició en esta actividad cobraba por media hora mil 500 pesos, cuando se independizó le pagaban entre 2 mil 500 a 5 mil pesos.

“Me vuelvo más famosa, más cotizada y lo máximo que me llegaron a pagar por una hora fueron 40 mil pesos ” reveló la también escritora.

Luna Bella cuenta cómo es vivir sin agua (YouTube)

Luna Bella estuvo a punto de morir en su trabajo

La carrera de la bailarina no ha sido fácil, pues desde joven se enfrentó a situaciones de violencia y pobreza.

A pesar de la adversidad, Luna Bella ha salido adelante, pero se ha enfrentado a la muerte en dos ocasiones.

Durante una entrevista con Adela Micha para La Saga, Luna Bella contó que en una ocasión se encontraba trabajando en un hotel cuando un sujeto la trató de estrangular.

“He estado dos veces cerca de la muerte, sé lo que siente. La primera vez un hombre me iba a estrangular, no sé cómo salí viva de ahí, pero yo me defendí como pude” narró Luna Bella.

En la segunda ocasión, ella se encontraba bailando en un table dance y le dieron una bebida con veneno para ratas, por lo que fue hospitalizada de inmediato.

“Estuve en el hospital y casi pierdo la vida ahí” contó la influencer sobre las duras experiencias en su trabajo.

Luna Bella ya no trabaja como sexoservidora y se dedica a la venta de fotografías por internet, además, acude a eventos y causa un gran revuelo, como en el pasado carnaval de Veracruz, donde posó en topless porque quería enviar un mensaje de amor propio a las mujeres.