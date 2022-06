Luna Bella es una de las famosas que viviendo en Monterrey desde hace varios años, experimenta de primera mano la escasez de agua que atraviesa la ciudad.

Ante ello, y para contestar las preguntas de sus seguidores, Luna Bella compartió un video en YouTube donde cuenta cómo es vivir sin agua en Monterrey.

Para la influencer y bailarina exótica, afortunadamente el problema no es algo que le reste paz, aunque reconoce que detrás podría haber corrupción .

Esto, ya que no entiende cómo habiendo tanto dinero en Monterrey, el conflicto del agua aún no haya sido resuelto. Pero por fortuna para Luna Bella, vivir con la escasez de este elemento vital no es nada nuevo.

Y es que a través de un video en YouTube, contó que en su infancia, al vivir en casa de su abuela paterna, tenía que hacer largos viajes, a veces en burro y otras con una carretilla, para llenar un sólo tinaco .

Luna Bella cuenta cómo es vivir sin agua (YouTube)

Era con esta agua que Luna Bella se encargaba de llevar a la casa que todos se bañaban, lavaban los dientes, usaban para el baño y se hacía la limpieza.

En consecuencia, aprendió desde muy pequeña a racionalizar este elemento tan valioso, así como a bañarse a jicarazos.

¿Cómo vive Luna Bella en un Monterrey sin agua?

No tener todo el tiempo fluidez de agua es algo que Luna Bella ha experimentado más de una vez en la vida. Por ello, ahora que en Monterrey no hay, sabe qué hacer para atravesar el conflicto.

Con las habilidades que sólo te da el haber estado en situaciones de mucha vulnerabilidad, la influencer llena una tina y racionaliza lo que es para el baño, la limpieza , etc.

Según cuenta Luna Bella, por el momento Monterrey sólo tiene agua de 4 a 10 de la mañana , por lo que se levanta a esa hora para llenar y bañarse a jicarazos .

Ya despierta, aprovecha para hacer la limpieza, lavar ropa y regar sus plantas. También cuenta que un día a la semana no llega nada de agua .

Es por este motivo que Luna Bella invita a la gente a valorar el agua que tienen en sus casas, cuidarla y no desperdiciarla pues es una realidad que no siempre la tendremos a la mano.