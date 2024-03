¿Quieres salir con Gomita? Cansada de salir con “jodidos”, enlista todas las cualidades que debe de tener un hombre que quiera tener una relación con ella.

Tal parece que a Gomita -de 29 años de edad- no le ha ido muy bien en el amor por lo que ya tiene muy claro lo que busca en un hombre.

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, participó en ‘Stop podcast’ con Mauricio Mejia y Pollito Tropical en donde habló sobre su vida y las dificultades a las que se ha enfrentado.

Durante su conversación, Gomita habló sobre su situación sentimental y confesó que ya tiene muy claro lo que busca en un hombre.

Gomita sorprendió a sus seguidores al revelar que ya se cansó de salir con hombres “jodidos”, ¿será que ella mantenía a sus novios?

A finales del 2023, Gomita confesó que entre sus propósitos del 2024 no se encontraba enamorarse pues puro “pendejo” le tocaba.

En conversación con varios medios de comunicación, Gomita recordó que su anterior relación no le había durado más de medio año pese a que ya se habían comprometido.

Sin embargo, durante su participación en ‘Stop podcast’ Gomita confesó que ya tiene claro lo que busca en un hombre.

Al hablar sobre las relaciones, Gomita cuestionó a las mujeres que quieran buscar a un hombre que las “complementa”.

Gomita aseguró que las personas son completas sin necesidad de tener una pareja.

“A una pareja no que me complemente, me caga que digan eso niñas, por qué quieren a alguien que las complemente, ustedes tienen que estar completas y entonces va a llegar alguien completo a su vida, medias naranjas aquí no queremos”

Gomita