Gala Montes -de 24 años de edad- estuvo de visita un programa de espectáculos de Telemundo, donde tuvo que frenar a las conductoras.

Gala Montes continúa con su gira de medios, ahora en Estados Unidos, para promocionar su más reciente sencillo ‘Tacara’, que se ha viralizado en redes sociales.

Aunque Gala Montes desea enfocarse en su carrera como cantante, no pudo evitar que le preguntaran sobre la relación con su mamá Crista Montes, de 55 años de edad.

Ante ello, Gala Montes no se aguantó y, de forma bastante educada, le dejó en claro a las conductoras que no volverá a tocar el tema porque es algo que le sigue lastimando.

Gala Montes y su mamá Crista Montes (Especial)

Así frenó Gala Montes a las conductoras de Telemundo que querían hablarle de su mamá

Gala Montes inició la entrevista en Telemundo muy sonriente, pero al escuchar cómo la presentaron y el tema en el que les interesaba ahondar, su semblante se tornó algo serio.

Y es que le pidieron hablar de cómo se siente ante el supuesto robo de dinero que su madre Crista Montes le hizo cuando ella tenía apenas unos días en La Casa de los Famosos 2024.

Gala Montes les dejó claro que si desean enterase del asunto vean la entrevista que le dio a Yordi Rosado, pues no está dispuesta a hablar más sobre el tema, ya que le resulta muy doloroso.

“Yo conté muchas cosas personales que son muy dolorosas para mí y que en el momento que mi mamá decidió hacer público, sí rompió algo en mi corazoncito de pollo, pero la realidad es que no me gusta estarlo recordando, porque es vivir en el pasado y duele” Gala Montes

Gala Montes (@galamontes / Instagram)

Gala Montes exhibe a la producción de Telemundo que intentó confrontarla con las declaraciones de su mamá

Una conductora de La Mesa Caliente de Telemundo intentó mostrarle un video a Gala Montes con las declaraciones que dio su mamá recientemente.

Pero, Gala Montes se adelantó y le dijo: “La verdad no lo quiero ver, si me lo van a poner, no lo quiero ver”.

La conductora le aseguró a la actriz que no pondrían el video, pero Gala Montes exhibió los planes que tenía la producción: “Ahí dice, ‘vamos a ver el video’, y no lo quiero ver”.

Enseguida, las conductoras intentaron bajar los ánimos, diciéndole a la actriz que sólo buscaban que ella le mostrara a la gente cómo manejar ese tipo de situaciones.

Gala Montes les dejó claro que ella no es un ejemplo a seguir y prefiere enfocarse en las cosas bonitas que está viviendo actualmente.

“Yo solamente soy una chava, tengo 24 años. Procuro hacer lo que puedo con lo que tengo y con las herramientas que tengo, pero de pronto la gente y los medios juzgan demasiado” Gala Montes

La protagonista de telenovelas dijo que su único objetivo es que la gente busque ayuda y tome terapia, como ella lo hace.

Tras incómoda entrevista, Gala Montes cancela participación en otro programa de Telemundo

Aunque supo actuar con diplomacia ante la complicada entrevista, Gala Montes dejó claro que no quedó contenta con Telemundo.

Pues el martes 12 de noviembre, canceló su visita al programa Hoy Día, de la misma cadena televisiva.

Penélope Menchaca, conductora de la emisión, lamentó la decisión de Gala Montes, señalando que sus compañeras de La Mesa Caliente sólo querían hablar sobre un tema que ella misma expuso.

Clovis Nienow dijo conocer a Gala Montes, afirmando que es una buena amiga suya y diciendo comprender que el tema de su mamá es duro para ella.

Finalmente, le expresaron que tiene las puertas abiertas de la emisión para que los visite cuando así lo desee.