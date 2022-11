Las ocurrencias de Facundo ya están dando de qué hablar en Qatar, pues al parecer el conductor de televisión ya está buscando la forma de ser arrestado.

En el marco de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, el conductor y comediante mexicano de 44 años de edad Facundo, es una de las personalidades que cubrirá el evento por parte de Televisa.

A esto que en redes ya auguran que Facundo será arrestado en Qatar, pues el conductor es muy bien conocido por sus alocadas ocurrencias, las cuales no les podrían gustar mucho a las autoridades del país de Medio Oriente.

Y para prueba de eso un video que circula en TikTok del usuario identificado como @qatarliving y dice ser la cuenta oficial de Qatar Living en dicha red social, pese a que no cuenta con la palomita azul de verificación.

Facundo ya está buscando la forma de ser arrestado en Qatar tras viajar al mero estilo de Aladdin

Al mero estilo de Aladdin es como Facundo está viajando por las calles en Qatar con lo que ya busca ser arrestado.

Y lo cual no sería una novedad, ya que las ocurrencias de Facundo siempre salen a relucir cada vez que es parte del equipo de alguna televisora que cubre un evento mundial.

Aunque esta vez en Qatar podría ser más fácil que Facundo sea arrestado debido a las múltiples prohibiciones en el país de Medio Oriente.

Pese a esto a Facundo parece no importarle, ya que en video ha quedado todo registrado cuando el conductor fue captado viajando por las calles de Qatar al estilo Aladdin.

Facundo ya está buscando la forma de ser arrestado en Qatar (Especial)

Por lo que se puede ver a Facundo vestido con el tradicional thoub y agal, que es la túnica larga y el accesorio que cubre la cabeza de los hombres.

Aunque lo curioso de esto es como Facundo va sentado en una tabla que emula a la alfombra mágica voladora de Aladdin y la cual corre a la orilla del piso.

Situación por la que dicen que Facundo ya está buscando la forma de ser arrestado en Qatar, pues los internautas aseguraron que no es novedad ver al conductor con sus ocurrencias.

Facundo ya está buscando la forma de ser arrestado en Qatar (Especial)

A lo que entre comentarios se lee: “Todavía no empieza el mundial y ya lo van a arrestar”, “Un mundial no es un mundial si Facundo no hiciera nada ilegalmente jajajaja”.

Pese a todo esto aún Facundo no ha sido arrestado, hasta el momento, aquí te informaremos de cualquier cosa al respecto de su estancia en Qatar.