Facundo es uno de los personajes más irreverentes de la televisión y esto lo ha perseguido hasta en su vida personal, pues sus hijas critican fuertemente su carrera en la televisión y lo tachan de misógino.

El conductor de 44 años, inició su carrera en Televisa con programas como:

Incógnito

Turnocturno

Parodiando

Toma libre

También es conocido por su personaje de ‘Jaime Duende’, el cual tenía actitudes clasistas y machistas, pero era la sensación de su programa ‘Incógnito’.

Posteriormente trabajó en Tv Azteca con el programa ‘Mi pareja puede’, pero tras varios años de ausencia, regresó a la televisora de San Ángel para conducir el programa ¿Cuál es el bueno?.

Facundo (@facufacundo / Instagram )

Facundo ha sido criticado por sus hijas y lo acusan de misógino

El conductor acudió al programa ‘Netas Divinas’ y reveló que ha tratado de cambiar la temática de los programas que conduce por sus hijos, pues la paternidad cambió su perspectiva y no teme a los cambios.

“Estoy en ‘¿Cuál es el bueno?, es que este programa no tiene maldad así, ya no digo groserías (...) no hay racismo, no hay misoginia, no hay manchades”.

Facundo busca ser un ejemplo para sus hijos: “Mis hijos ven mis programas, entonces ya tengo que ser un buen ejemplo para ellos, antes no tenía hijos, entonces hacía estupide...”.

También señaló que cuando se pelea con sus hijas, ellas le reclaman por sus personajes ‘machistas’ y ‘racistas’.

Facundo (Agencia México)

“Mis hijos me reclaman de mis programas pasados, se quedan para siempre. O sea, las discusiones con mis hijas terminan en: ‘por lo menos yo no vivo de un personaje misógino golpeador, machista, racista, homofóbico” contó Facundo.

Facundo tiene tres hijos que procreó con Esmeralda Palacios:

Valentina Gómez Palacios

Mia Gómez Palacios

Lorenzo Gómez Palacios

Menciona que sus hijas están involucradas en el feminismo: “Son muy activas en esas cosas, van a todas las marchas”.

Por otro lado, Facundo estrenó hace un mes el programa ¿Cuál es el bueno?, el cual tendrá famosos invitados que deberán descubrir al personaje farsante.

Este programa se transmite por Canal 5 a las 8:00 de la noche y es el regreso de Facundo a la televisión, un programa alejado de su contenido habitual.