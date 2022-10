Facundo fue al programa de Yordi Rosado ‘De noche’, para promocionar su regreso a la televisión con “¿Cuál es el bueno?”, pero luego de un juego se encendieron los ánimos.

Yordi Rosado de 50 años de edad, tuvo como invitado a Facundo, en donde lo integró a sus dinámicas del programa ‘De noche’, poniéndolo a jugar manitas calientes.

Sin embargo, los ánimos se encendieron no solo por los golpes, sino porque Facundo de 44 años de edad, no reconoció su derrota y dijo que él tenía más rating que Yordi Rosado.

Los insultos y los gestos contenidos de desagrado no hicieron falta en esta discusión, que entre broma y broma… la verdad se asomó.

Facundo asistió al programa de Yordi Rosado en Unicable, en donde jugaron al clásico juego mexicano de manitas calientes, sin embargo, el conductor se mostró muy competitivo.

Desde que el juego comenzó, Yordi Rosado reclamaba ‘al Lechuga’, el co-conductor, de no estar marcando los manotazos que Facundo le daba y gritaba, “me tocó, me tocó, marca güey”.

En diversas ocasiones, Yordi Rosado reclamó ‘al Lechuga’ que contara bien los puntos, aunque él terminó siendo el ganador.

Y finalmente, Facundo reconoció que antes ya se había “ardido” jugando con Yordi Rosado, pero fue en una partida de tenis.

Lo consiguieron, Facundo y Yordi Rosado lograron atraer la atención al show que estaban dando en ‘De Noche’, el programa del segundo conductor en Unicable.

Facundo se encontraba enojado porque no había ganado el famoso ‘luchador de oro de plata’ del programa de Yordi Rosado, en las manitas calientes.

Este aseguró que habían favorecido a Yordi Rosado, por lo que este respondió ya un poco enojado -según se ve en su rostro-, le ofreció una revancha.

Sin embargo, el conductor de 44 años de edad, la aceptó pero le dijo que la harían en su nuevo programa “¿Cuál es el bueno?”, “ahora va para mí el rating”.

Fue ahí que comenzó la pelea de egos entre Facundo y Yordi Rosado, discutiendo quién es el que tenía más rating para la televisión.

“Ah no, por el nombre del programa no puedes ir, se llama ¿Cuál es el bueno? entonces, no, olvídalo güey, cuando tengamos cuál es el chafa o el tramposo o el lacra, ahí ya”.

Facundo, conductor.