Facundo rompió en llanto al visitar un sitio que sus papás le mostraron siendo un niño y fue el más feliz al conocer un maravilloso lugar.

El conductor, de 44 años de edad, hizo un largo viaje por Europa con un solo objetivo, conocer el lugar de sus sueños de infancia.

Compartió en su canal de YouTube, toda la travesía que hizo para visitar un lugar que ya era conocido por sus padres.

Para cumplir su sueño infantil, Facundo tuvo que viajar a Dinamarca, luego a Copenhague . Posteriormente subió a un tren que hizo de camino tres horas para llegar a la localidad de Billund.

Resulta que en este lugar está el famoso parque Legoland, donde las atracciones están hechas completamente de Legos.

“Me da un chin... de ilusión, mis papás me enseñaron fotos de muy morro, cuando ellos venían por estor rumbos y siempre me pareció que quería conocer Legoland, porque siempre he sido muy fan de Lego”

Facundo