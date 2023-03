A Facundo le callaron la boca; creyó que un señor que se encontró en la calle lo engañó diciéndole que sí topaba las e-bike o bicicleta eléctrica y cuando le mostró la suya quedó más que sorprendido.

Pensando que el señor no tenía ni idea de que era una e-bike, una bicicleta eléctrica, Facundo -de 44 años de edad- terminó sorprendido con la joya que el mismo construyó.

Y es que si algo quedó claro es que solo se necesita el ingenio mexicano para lograr una bicicleta eléctrica, cuando no se puede obtener el patrocinio de una marca.

Facundo se encontraba por la calle a bordo de su e-bike, una bicicleta electrónica, de alto nivel, que es una colaboración con Specialized Mx.

Y aunque el objetivo de compartirse estando en las calles de la CDMX con ella, fue probar una cadena de alta seguridad y ver si no se la robaban en la calle, su sorpresa fue otra.

Desde los últimos años, el conductor se ha mostrado como todo un amante de las bicicletas, pues su contenido en YouTube está basado en rodadas, experiencias y todo sobre este transporte.

Esta ocasión, Facundo andaba probando no solo una bicicleta eléctrica, sino también una cadena que compró por internet y aseguraba ser de alta seguridad.

Pero su sorpresa no fue solo que al salir de pagar el CFE, su bici seguía atada a un poste, sino que se encontró a un señor que lo dejó con la boca cerrada.

Él con el pensamiento de que pocos topan una e-bike, conversó un momento con el señor que le cuestionó el modelo de su bicicleta y le dijo “yo también tengo una”.

“Un señor me dijo -¿pesa? y pues, como una bici normal sí, porque es e-bike, y me dijo -ah, la mía también, y la neta dije ni ha de saber lo que es e-bike, no por mamón sino por realista”.

Facundo, conductor.