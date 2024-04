Eduardo Capetillo -de 54 años de edad- rompió en llanto al disculparse con su hijo Eduardo Capetillo Gaytán por tantas adicciones y abandonarlo.

El programa Juego de voces 2024 ha reunido a padres e hijos famosos en el escenario y también ha regalado momentos emotivos.

Así fue el caso de Eduardo Capetillo y su hijo Eduardo Capetillo Gaytán -de 29 años de edad- quienes rompieron en llanto por una fuerte revelación.

Biby Gaytán y Eduardo Capetillo tuvieron a primogénito en 1994; actualmente, Eduardo Capetillo Gaytán tiene 29 años y ha seguido los pasos de sus padres.

Eduardo Capetillo Gaytán y su papá forman parte del programa Juego de Voces 2024 y participaron en una dinámica donde hubo lágrimas y fluyeron los secretos.

La primera revelación fue que la salud de Eduardo Capetillo Gaytán estuvo en peligro cuando era niño, pues necesitó una cirugía en los ojos.

El actor le expresó a su hijo que él se sentía tan desesperado por la situación, que hubiera estado dispuesto a “darle sus ojos”.

Pero el segundo momento más emotivo fue cuando Eduardo Capetillo se disculpó con su hijo por ser un padre ausente.

“Yo quiero pedirte perdón por tantas ausencias, yo creo que no hay nada peor que estar, sin estar. Las adicciones a mí me rebasaron en su momento, las sustancias lo que hacían era que me ayudaban a no sentir”

Eduardo Capetillo