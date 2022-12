La gira de Danna Paola ha tenido varios incidentes, pero en esta ocasión, la cantante hizo de un accidente con un arnés una rutina de comedia en su concierto.

Danna Paola -de 27 años de edad- inició su gira ‘XT4S1S’ hace un mes, pero ha tenido varios sucesos inesperados y ya le aconsejaron que se haga una limpia.

Recordemos que la cantante pospuso el inicio de su gira, por algunos problemas personales y de salud.

En noviembre comenzó sus presentaciones en Guadalajara, y durante una de sus rutinas de baile, se golpeó la ceja.

Danna Paola fue profesional y continuó con su presentación. Luego, contó que golpeó con su rodilla su ceja, y esta se lastimó.

Danna Paola sufre accidente en pleno concierto (Especial)

Los problemas técnicos en la gira de Danna Paola la persiguen

Danna Poala ha mostrado que es una profesional y se sabe comportar ante lo inesperado en sus presentaciones.

Como en su primer concierto en el Auditorio Nacional, donde se quedó sin audio durante varios minutos.

La cantante de ‘Oye Pablo’ no entró en pánico y comenzó a cantar a capela ‘El Triste’ de José José.

Pero la mala fortuna -o pésimo staff- persiguen a Danna Paola, pues ahora trató de impresionar a su público suspendiéndose por el aire y terminó colgada .

Danna Paola tuvo otra fecha en el Auditorio Nacional y trató de que su show fuera impresionante, pero terminó haciendo comedia.

¿Danna Paola tiene mala suerte? Ahora se queda colgada como piñata

Todo iba bien en el concierto de Danna Paola, hasta que se quedó suspendida en el aire por problemas en el arnés que la sostenía.

“A la mier... no pues ya me fui ¿Y ahora? No pues si, a ver amigo álzame. Gracias ahí está ¿Qué creen? Es que hoy no se probó en la mañana”, expresó la cantante mientras estaba en el aire.

Danna Paola terminó confesando que no ensayó con el arnés y por esto tuvo algunos problemas técnicos.

Lo bueno es que supo solucionar la situación y logró que lo que parecía una tragedia, fuera un momento cómico para su público.

A pesar de los infortunios, Danna Paola ha tenido gran aceptación y su gira ‘XT4S1S’ ha tenido gran éxito, pero se espera que ya no vuelva a tener problemas técnicos, aunque ella sabe cómo salir de los percances.