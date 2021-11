¿Y si te pidieran matrimonio frente al cantante del momento? Esto le pasó a una de sus fans. Sí, Christian Nodal fue testigo de un compromiso en su último concierto.

La noche del jueves, Christian Nodal arribó el escenario del Domo de San Luis Potosí, donde puso a cantar y a bailar a su querido público.

Su regreso a la capital potosina ocurre a más de un año de que las autoridades cancelaran la presentación del novio de Belinda con motivo de la pandemia por coronavirus.

Christian Nodal ofrece concierto en San Luis Potosí (@nodalencantada / Twitter)

Por lo que el intérprete de música regional mexicana se entregó en cuerpo y alma en una presentación de más de hora y media en la que entonó sus grandes éxitos.

Entre las canciones más ovacionadas estuvo “Botella tras botella”, “La sinvergüenza”, “Se me olvidó”, “La mitad” y “Adiós amor”.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche tuvo lugar cuando Christian Nodal invitó a una pareja a subir al escenario.

Pareja se compromete en concierto de Christian Nodal

Un pajarito le dijo al cantante que entre el público había un hombre deseoso de pedirle matrimonio a su pareja, por lo que éste se conmovió y hasta lo ayudó, sí: pareja se compromete en concierto de Christian Nodal.

Una vez que la pareja subió al escenario, Christian Nodal les cantó su tema “De los besos que te di”, a fin de celebrar el amor.

Por lo que el hombre se arrodilló frente a su novia y extendiéndole un anillo de compromiso, colocó el micrófono frente a su boca y lanzó la gran pregunta.

“Si me dices que no, no hay pedo, pero si me dices que sí es aquí. Quiero pedirte que te cases conmigo”, dijo y enseguida la mujer respondió que sí.

De inmediato el escenario se iluminó, se lanzaron luces y Christian Nodal no pudo contenerse: “¡A huevo! Felicidades carnal”, pronunció y les dejó disfrutar el momento.

Una vez que retomó su concierto, el cantante invitó a un grupo de mariachis para despedirse de sus fans potosinos, quienes no paraban de aplaudirle y expresarle su amor a gritos.