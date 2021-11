“Quiéreme así”: Christian Nodal dedica canción de amor a Belinda

Christian Nodal dedica canción de amor a Belinda. “Quiéreme así”, pide el cantante a su novia y no ella se derrite de ternura pero también sus fans.

Verás, pese a sus problemas en el terreno laboral, Christian Nodal no permite que nada afecte su relación con Belinda, a quien le dedica una canción del artista de hip-hop Nanpa Básico.

El tema se llama “Quiéreme así” y reza: “Quiéreme así, aunque a veces no encaje porque me visto raro y tengo muchos tatuajes. Quiéreme rapper y quiéreme siempre. Por favor pregunta, que nadie te cuente. Muchos me odian mami, así es la gente”.

Fragmento que Christian Nodal tomó prestado para compartirla en sus historias de Instagram junto a una foto de una de sus manos entrelazada con su futura esposa.

Acá el tema completo:

Christian Nodal y Belinda derrocharon amor este Halloween

“Nodeli” sigue arrancando suspiros sobre todo porque Christian Nodal y Belinda derrocharon amor este Halloween.

A través de sus redes sociales, la pareja del momento presumió su disfraz de pareja. Como te informamos, ellos se convirtieron en el señor y la señora Frankenstein.

Belinda compartió el proceso de su caracterización así como el resultado final. Para este Halloween 2021, ella usó un elegante vestido blanco y mucho maquillaje en tono blanco sobre el rostro. Además de apostarle a un peinado alto.

Mientras que a su pareja le pintaron el cuello y los brazos de verde así como le colocaron una máscara de latex, la cual no soportó ya que a mitad de la fiesta se la quitó para mostrar su verdadero rostro.

Belinda y Christian Nodal como la señora y el señor Frankenstein (@belindapop / Instagram)

Cabe señalar que este es el segundo Halloween que la pareja pasa junta, el primero fue en 2020, a poco de que hicieran pública su relación. En aquella ocasión se vistieron del payaso IT en su versión masculina y femenina.

No causa tanta sorpresa ver a la pareja derramando miel pues en los últimos meses la dupla de cantante no se despega. Belinda acompaña a Christian Nodal a sus conciertos y él intenta seguirla a todas partes.