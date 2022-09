César Bono defiende a sus hijos tras ser tachados de mantenidos; esto dijo acerca de las críticas que recibieron luego de que el actor confesó que necesitaba trabajar porque era el sustento de su familia.

El pasado mes de marzo, César Bono de 71 años de edad fue operado de emergencia, tras darse a conocer que tenía una perforación en el duodeno.

En plena recuperación César Bono sorprendió a sus seguidores al señalar que ya necesitaba trabajar ya que sus hijos y su exesposa dependen de él económicamente.

Estas declaraciones generaron gran controversia y usuarios arremetieron contra los cuatro hijos del actor y los tacharon de mantenidos por permitir que su padre los siguiera apoyando económicamente.

Tras superar varios problemas de salud, César Bono se dijo listo de poder regresar al trabajo y poder ayudar económicamente a sus hijos.

El pasado 13 de mayo el programa ‘Sale el Sol’ compartió una entrevista con César Bono en donde reveló que sus hijos dependían económicamente de él.

“Tuve cuatro hijos, las mujeres están casadas y las mantienen sus maridos, pero mis hijos hombres, no están casados y dependen económicamente de mí y su mamá también depende de mí”

En entrevista presentada por el programa Hoy, César Bono señaló que seguía ayudando a sus cuatro hijos, ya que aunque son mayores de edad quiere que sean más felices de lo que fue él.

Ante las críticas que han recibido sus hijos, César Bono salió en su defensa y señaló que no son mantenidos ni abusivos, pues él decidió ayudarlos.

“Mis hijos dependen de mí, desde que nacieron hasta que yo me muera. Yo escojo ayudar a mis hijos, no tengo unos hijos dictatoriales que me dicen ‘viejito ponte a trabajar’”

César Bono