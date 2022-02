Yao Cabrera responde a las acusaciones de Caeli (VIDEO)

Luego de que Caeli dio a conocer el viernes pasado un video donde narra que el influencer Yao Cabrera intento abusar de ella en septiembre del 2018 en Argentina durante una fiesta en donde acudieron más de 30 personas al apartamento piso 44 propiedad del uruguayo, este decidió dar su versión de los hechos.

El youtuber comenzó diciendo que, tal como Caeli lo dijo en su video, sí se besaron ese viernes 28 de septiembre. Y al otro día, el sábado 29 de septiembre, hubo una fiesta en su departamento, misma en al que la influencer relató que Cabrera puso droga en su botella de agua, y varias personas intentaron abusar de ella.

“En Twitter puso unos mensajes súper hirientes, como que en la noche anterior la habían intentado drogar y violar. Yo la verdad estaba súper asustado. Me comuniqué con la productora con la que había estado trabajando. Yo tenía miedo porque ella me había atacado. Por lo tanto, lo que hice fue dejar guardadas estas filmaciones por si me quería volver a atacar públicamente”

Incluso investigó sobre la verdadera razón por la que la youtuber mexicana se fue de Argentina, destapándose que Caeli había cortado con su novio unos días antes, por ello decidió renunciar al reality show del que era parte.

“Yo siempre fui atento con ella porque me gustaba, me llamaba la atención y en verdad sentía algo lindo por ella. Pero yo les dejo pruevas, no le crean su historia, se que ella puede salir otra vez en un video llorando, pero no tiene pruebas y mi equipo nunca le hubiera hecho algo malo”

Yao Cabrera. Youtuber