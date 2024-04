La prensa cachó a Erika Buenfil escuchando a Luis Miguel -de 56 años de edad- en su coche.

Y debido a que Erika Buenfil -de 60 años de edad- estaba hablando de su hijo y su posible debut, ni cuenta se dio.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Erika Buenfil escucha a su ex, pues ha admitido que es fan de Luis Miguel.

Cachan a Erika Buenfil escuchando a Luis Miguel

Durante un encuentro con la prensa mientras terminaba sus grabaciones, a Erika Buenfil la cacharon escuchando a Luis Miguel.

Sin embargo, Erika Buenfil ni cuenta se dio de que la pantalla de su coche la delataba porque le preguntaron sobre su hijo, Nicolás Buenfil.

Erika Buenfil (Erika Buenfil Instagram @erikabuenfil50)

Mientras la actriz defendía que su hijo se hubiera puesto una falda para un trend de TikTok, se veía la portada de unos de los discos de Luis Miguel reproduciéndose en su coche.

Al momento, Erika Buenfil no fue cuestionada sobre su gusto musical; sin embargo, no es raro que escuche a su ex novio.

Pues durante varias otras entrevistas, la famosa ha asegurado que es fan del Sol de México; incluso asistió al concierto de Luis Miguel en 2023.

Dl motivo por el que Erika Buenfil no notó que iba escuchando a Luis Miguel

El motivo por el que Erika Buenfil no notó que iba escuchando a Luis Miguel, fue que a la actriz le preguntaron por el supuesto debut de su hijo como actor.

Y aunque Erika Buenfil admitió que a su hijo sí le llamaba la atención el mundo del espectáculo, aclaró que Nicolás Buenfil aún esta pensando en la idea de este trabajo.

Asimismo, Erika Buenfil habló sobre las recientes criticas que su hijo ha tenido por un video que hizo en TikTok con ella.

Y reveló que su hijo tiene un gusto llamativo en cuanto a la moda, pero que aún teme a las criticas.