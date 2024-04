Luis Miguel cumplió el sueño de Pablo Preciado de Matisse y le envió un mensaje para declararse su fiel admirador.

El regreso de Luis Miguel -de 53 años de edad- a los escenarios fue un total éxito y acaba de tener un gesto que tiene eufóricos a sus fans.

Pablo Preciado -de 35 años de edad- compartió con sus seguidores el mensaje que le envió Luis Miguel para felicitarlo por la canción que lleva el nombre del cantante.

El 4 de abril, Matisse estrenó su sencillo “Luis Miguel”, una canción de desamor que usa el nombre del cantante para hablar de “un amor perdido”.

La melodía ha sido un éxito en plataformas digitales y llegó hasta los oídos de Luis Miguel, quien usó su cuenta de Instagram para expresar su asombro por la melodía.

Pablo Preciado, integrante de Matisse, compartió en su redes sociales que recibió un mensaje de la cuenta oficial de Luis Miguel.

“No me lo creo”, escribió en su historia de Instagram Pablo Preciado, quien publicó la conversación con Luis Miguel.

“Querido Pablo: Nunca uso redes sociales ni mucho menos, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción de Luis Miguel ¿Qué te puedo decir que no haya escuchado antes? Sólo que me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matisse. Gracias totales”

Mensaje de Luis Miguel a Pablo Preciado