En diferentes medios internacionales se ha dado a conocer el caso de la señora Sandy Somarriba, la mujer de 73 años que fue estafada por un falso Luis Miguel.

La historia comenzó a difundirse después de que la mujer contó lo sucedido a un periódico de Madrid. Desde entonces la han contactado de programas de televisión.

Motivo por el cual la noticia de la estafa perpetuada por un hombre que se hizo pasar por Luis Miguel ha dado ya la vuelta al mundo.

Por si fuera poco, esta persona no solo se habría aprovechado de la confianza de la mujer para sacarle dinero, pues hasta le prometió que se casaría con ella.

De acuerdo con las entrevistas que ha ofrecido la señora Sandy Somarriba, su contacto con el falso Luis Miguel comenzó por mensajería de redes sociales.

Por lo que relató, un día en Facebook le salió un perfil, con la foto del cantante, que decía “¿Quieres chatear conmigo? Envíame un mensaje”. Esto hace un año.

Fue así como la señora comenzó a platicar con su estafador, una acción que se volvió prácticamente rutinaria. Pues la plática se trasladó a WhatsApp.

Sin embargo, hubo muchas ocasiones en las que el falso Luis Miguel le pidió dinero para ayudarle a pagar algunas cosas como internet y una supuesta caja retenida.

Motivo por el que la señora Sandy Somarriba le fue depositando cantidades de dinero que iban desde los 100 hasta los 200 dólares.

Al parecer, la suma de todo el dinero que le solicitó el falso Luis Miguel asciende a 10 mil dólares. Lo cual es un equivalente a más de 166 mil pesos mexicanos.

Las pláticas que esta mujer sostuvo con el falso Luis Miguel empezaron a tener un tinte romántico, pues surgió que ella era fanática del cantante.

Algo que aprovechó el estafador para sacar ventaja, ya que le enviaba mensajes con los que le decía cosas como “mi vida” y “te amo”.

Él me decía: te e quiero, mi vida, te amo. Me decía cosas que me llegaban al corazón y yo lo creía todo, como una estúpida, porque eran preciosas.

Sandy Somarriba