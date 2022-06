Bárbara de Regil mostró que también es de las que se queda en trance cuando hace ejercicio y lo hizo con un video en donde queda totalmente pasmada.

Bárbara de Regil se encontraba ejercitando la parte externa de las piernas y glúteos con una liga cuando quedó en trance. Pero ella dice que su cabeza iba al millón en pensamientos.

Como Bárbara de Regil está en Los Ángeles con su esposo Fernando Schoenwald, compartió cuánto extraña a su hija Mar de Regil, pues ella no viajó.

Bárbara de Regil se queda ida mientras hace ejercicio

Las vacaciones no son un pretexto para no hacer ejercicio, dijo Bárbara de Regil, y aunque en ocasiones sí deja de entrenar, este viaje a Los Ángeles no la limitó.

Todos los días, Bárbara de Regil se comparte haciendo sus propias rutinas de ejercicio, y siempre busca hoteles u hospedajes con gimnasios incluidos.

En esta ocasión, Bárbara de Regil enseñó que así como algunos quedan en trance cuando hacen ejercicio ella también lo hace.

Bárbara de Regil en trance. (@barbaraderegil)

Y tal parece que su video le causó mucha risa y optó por ponerle un audio de suspenso, pues quedó totalmente hipnotizada.

Así es como Bárbara de Regil quedó en trance mientras se ejercitaba:

Aunque se pensaría que la influencer fitness no está pensando nada, ella aseguró que mientras queda en trance, su cabeza va al millón.

Bárbara de Regil y su hija Mar de Regil se escupen por hacer un juego

Como Bárbara de Regil está en Los Ángeles solamente con su esposo y quedando en trance al hacer ejercicio, dijo extrañar a su hija y mejor amiga Mar de Regil.

“Te extraño mucho y decir mucho es poco”, fue lo que puso en el texto de su divertido video, en donde se llena la boca de agua y se cachetea con una tortilla junto a su hija.

Según lo que se muestra, ambas con la boca llena de agua, juegan piedra, papel o tijera, y cuando alguien pierde le dan una cachetada con una tortilla fría.

Mar de Regil fue la que más escupió a Bárbara de Regil, pero pese a la tragedia ambas se mostraban muy divertidas.