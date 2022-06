Pese al éxito que tuvo Rosario Tijeras, Bárbara de Regil compartió que no fue buscada por ningún narcotraficante y pide “ni lo hagan, me da miedo”.

Bárbara de Regil dijo que tampoco tiene problema en volver a hacer una narcoserie, pues asume su papel como actriz y está dispuesta a hacer cualquier personaje.

Por otra parte, aconsejando a mujeres les dijo que ella que siguieran el dicho, “las justificaciones como las nalgas, no a cualquiera”, contó que ella no se las da a nadie (ninguna).

Bárbara de Regil dio señales de que pronto podría haber otra temporada de Rosario Tijeras, pues se le vio en pláticas con Memo de la Cueva, el productor.

Aunque la actriz habría dicho que no deseaba hacer otra temporada porque le sería muy difícil ser identificada de otra manera, ya hizo varios proyectos, por lo que podría volver.

Y es que además de ello, Bárbara de Regil contó que no tiene problema con volver a hacer otra serie de narcos, pues no le quedó ninguna mala experiencia por ello.

A diferencia de lo que ha sucedido con otros famosos que hacen narcoseries, Bárbara de Regil negó haber sido buscada por algún narco por la fama que alcanzó.

Asimismo pidió “y ni lo hagan, no quiero me da miedo eso”, pidió a los micrófonos de Berenice Ortiz, al tiempo que se arrinconaba en la pared.

“Nunca nadie me ha buscado y nunca nadie me busque porque me hago la muerta”.

Bárbara de Regil, actriz.