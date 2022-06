Christian Nodal es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, dice Julián Figueroa ante las críticas que ha recibido el cantante por tatuarse el rostro.

Julián Figueroa puntualizó que si a Christian Nodal le gusta como se ve con los tatuajes en el rostro, nadie se debería de meter en sus decisiones pues finalmente es su cuerpo y no afecta a nadie.

En entrevista con varios medios de comunicación, Julián Figueroa confesó que cada uno de los tatuajes que tiene cuentan una historia y se encuentran muy bien pensados.

En medio de su pelea con J Balvin, Christian Nodal ha recibido un sinfín de críticas luego de que presumió el nuevo tatuaje que se realizó en el rostro.

Tras los ataques que ha recibido, algunas celebridades han salido en su defensa tal es el caso de Osmani García y Julián Figueroa, quienes han considerado que el cantante está en su derecho de tatuarse el rostro si así lo desea.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Julián Figueroa fue cuestionado sobre su gusto por los tatuajes y los ataques que ha recibido Christian Nodal tras presumir su nuevo tatuaje en el rostro.

En el video compartido por la reportera Berenice Ortiz, Julián Figueroa señaló que Christian Nodal es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y si decide tatuarse el rostro a nadie más le afecta.

Julián Figueroa considera que si a Christian Nodal le gusta como se ve con sus tatuajes en el rostro, nadie tiene el derecho a cuestionar su decisión.“Es su decisión, si él se quiere tatuar la cara y le gusta como se ve pues adelante”

Al ser cuestionado sobre si alguna vez él se haría un tatuaje en el rostro, Julián Figueroa puntualizó que no lo realizaría, pero no quiere decir que quien lo haga está mal.

“Yo no me tatuaría la cara, pero no significa que el que decida hacerlo este mal. Simplemente mi preferencia es no hacerlo, pero si alguien lo hace adelante”

Julián Figueroa