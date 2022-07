Hace unos meses develaron un busto en honor a Joan Sebastian en Taxco, Guerrero, pero sus hijos no quedaron conformes e incluso Julián Figueroa dijo que estaba horrible.

Los hijos de Joan Sebastian han tratado de seguir con el legado de su padre y sus hijas lanzaron un mezcal con el nombre del cantante.

José Manuel Figueroa no quedó muy contento con esta decisión e hizo fuertes declaraciones: “no soy un gran experto en el mezcal, está agradable, no está mal, he probado unos más feos”.

Es por eso que Julián Figueroa fue cuestionado sobre qué pensaba de las palabras de su hermano.

José Manuel Figueroa (Agencia México)

Manifestó que a él le había parecido que estaba muy bueno el mezcal y que cualquier cosa que tuviera el nombre de Joan Sebastian, él lo iba apoyar.

“José Manuel tiene su derecho a expresarse (...) tiene derecho a su opinión, hay libre pensamiento y respeto su punto de vista” dijo Julián Figueroa.

La familia de Joan Sebastian lanzó la marca de mezcal hace unos días en una de las propiedades del cantante en Cuernavaca y la botella fue hecha con elementos representativos del ‘poeta del pueblo’, pero esto ha traído discrepancias entre los herederos.

Julián Figueroa y Joan Sebastian. (Especial)

Julián Figueroa piensa que está horrible el busto de Joan Sebastian

Los habitantes de Taxco develaron un busco en honor a Joan Sebastian en abril, mes en el que cumplía años el cantante.

José Manuel Figueroa publicó una historia en su Instagram donde mostraba su descontento con la estatua: “¿Qué es esto?¿En serio? ¿Es broma?”.

A José Manuel Figueroa no le gustó el busto de su padre (Instagram/@joseman)

Al parecer, Julián Figueroa comparte la misma opinión que su hermano mayor, pues tachó el busto como algo horrible.

“En eso sí estoy de acuerdo con él, estuvo horrible la estatua (...) esa estatua no sé quien la habrá hecho, se agradece el gesto, pero muy mal lograda” dijo el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia.

El también cantante cree que su papá merecía una figura mejor elaborada: “Siendo la leyenda que era mi papá y que le hagan una estatua de esa, creo que sí no esta bien”.

Joan Sebastian murió el 13 de julio de 2015 y su memoria sigue vigente en la memoria de sus fans y la música mexicana.