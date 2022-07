¿Arturo Peniche no se había divorciado de Gaby Ortiz? Pues el actor y cantante ya dijo que no, siguen juntos tras 38 años de matrimonio, “estamos en un brake”.

Arturo Peniche y Gaby Ortiz siguen más que juntos, pues incluso ella asistió al evento de celebración del actor por 40 años de carrera.

E incluso, en conferencia de prensa, Arturo Peniche señaló también celebrar casi 40 años junto a Gaby Ortiz.

Arturo Peniche no pierde esperanza de regresar con su esposa Gaby Ortiz

Arturo Peniche, de 60 años de edad, negó estar divorciado de Gaby Ortiz, pese a que semanas atrás él lo declaró pero asegura “se tomaron todo muy a pecho”.

Arturo Peniche compartió que aunque aún está casado con Gaby Ortiz, por ahora sigue dándose un tiempo, “hoy no duermo junto contigo, me duermo en otra cama”.

Sin embargo, sus declaraciones dejaron entrever una posible reconciliación, pues señaló que entre ello “hielo no hay”.

“No me estoy separando, ni me estoy divorciando, me estoy dando un brake, el cual ella también merece”.

Arturo Peniche, actor.