Una revista de circulación nacional publicó que Alfredo Adame tuvo una relación sentimental con una mujer transexual llamada Alissa Milan y el actor ya salió a dar su versión de los hechos.

Alissa Milan dio una entrevista donde aseguró que mantuvo una relación sentimental con Alfredo Adame durante siete años.

Se habrían conocido en un evento y luego se agregaron en Facebook, posteriormente se comenzaron a comunicar en Whatsapp.

Asegura que Alfredo Adame sabía que era una mujer trans y le comenzó a coquetear, pero mencionó que solo intercambiaron fotografías íntimas, pero no tuvieron encuentros sexuales.

Alfredo Adame (Agencia México)

Alfredo Adame explota y asegura que es falso que haya tenido una relación con Alissa

Durante una entrevista con el programa ‘Chismorreo’, Alfredo Adame, de 64 años, inició diciendo que sus preferencias sexuales estaban definidas y que era heterosexual.

“Nunca he tenido una relación sexual con un hombre, con un travesti, con un transexual, absolutamente nada” dijo Alfredo Adame.

Mencionó que sí conoce a Alissa Milan, pero que nunca se acostó con ella y que es mentira que se hayan intercambiado material íntimo.

“Nunca me vi con ella en privado en ningún lado, no tienen video de nada, no tienen pruebas de nada, no tienen audios de nada” dijo Alfredo Adame, quien niega haber salido con Alissa Milan.

También acusó a Gustavo Adolfo Infante de inventar esta historia y de haber creado la conversación que se publicó en la revista.

¡En exclusiva! ¿Alfredo Adame tuvo un romance con una chica trans? Nos cuenta todo | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/nl9Y2wXXve — Chismorreo (@ChismorreoTv) September 6, 2022

El conductor dice que ha hecho tríos, pero nunca con mujeres transexuales

Alfredo Adame volvió a dar su versión de los hechos en ‘Venga la alegría’ y volvió a desmentir que haya tenido una relación con una mujer trans.

“Es mi palabra contra la de TvNotas, porque son una bola de mentirosos. Yo no he visto las grabaciones o que ella diga: sí nos acostamos, hicimos el amor 20 veces” arremetió Alfredo Adame.

Por otro lado, asegura que no es misógino ni homofóbico y que ha hecho tríos: “He hecho tríos, claró que sí, no una o dos, si no tres, cuatro, cinco veces, con dos mujeres, pero nunca he hecho un trío con dos transexuales”.

Gustavo Adolfo Infante lanzó una invitación a su programa a Alissa Milan para que revele detalles de su supuesta relación con Alfredo Adame, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.