VIDEO: Alexis Ayala revela frente a Cinthia Aparicio que ella no es el amor de su vida; esta fue su reacción

Tras comprometerse hace unos días, Alexis Ayala reveló que Cinthia Aparicio no es el amor de su vida y así reaccionó la actriz.

El actor de 57 años de edad Alexis Ayala causó controversia, pero sobre todo una reacción inimaginable de su novia Cinthia Aparicio de 29 años de edad.

Luego de que en el marco de su reciente compromiso, Alexis Ayala hiciera una revelación inimaginable sobre cómo es que ve a Cinthia Aparicio.

Esto mientras Cinthia Aparicio hablaba de lo feliz que estaba por su compromiso con el actor Alexis Ayala, tanto que ya la actriz habló más que emocionada por tener su vestido perfecto de novia y sobre todo presumía del anillo.

En entrevista con la prensa del espectáculo, ante la noticia de su reciente compromiso, los actores Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fueron acaparados, pues todos desean saber los detalles de la próxima boda.

Aunque sorpresivamente el actor Alexis Ayala impactó a todos al revelar que su prometida Cinthia Aparicio no es el amor de su vida, aunque eso no quiere decir que vayan a terminar o algo por el estilo.

Pues Alexis Ayala aclaró que su prometida no es el amor de mi vida, pero que Cinthia Aparicio si es el amor en su vida, ya que para el actor esto es mucho más importante.

“Lo que te puedo decir que no es el amor de mi vida, pero es el amor en mi vida que es mucho más importante, siempre decimos es el amor de mi vida, no yo realmente me siento con amor en mi vida y esto lo vino a traer ella a mi”